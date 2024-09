Outfit Meryl Streep na odovzdávaní cien rozdelil ľudí na dva tábory. Kým niektorí ju chvália, iní sa do jej výberu poriadne obuli

Ocenenia Emmy za tento rok sú odovzdané a okrem uznania talentu so sebou priniesli množstvo štýlových outfitov. Niektoré boli hneď označené za najlepšie, iné za najhoršie a na niektorých sa médiá a verejnosť nezhodli.

Zatiaľ čo mnohé portály ako napríklad Daily Mail označili herečku Meryl Streep za jednu z najlepšie oblečených osobností na Emmy Awards, bežní ľudia s týmto tvrdením nesúhlasili. Hoci sa našli aj takí, ktorí výber jej outfitu kvitovali, väčšina sa zhodla na tom, že jej kostým nesprávne sedel, čím ju rozširoval a farba, ktorú zvolila, jej zas pridala na veku, keďže zvýraznila jej nedokonalosti.

Zvolila tón v tóne

Meryl sa na červený koberec v divadle Peacock na 76. ročníku udeľovania cien Primetime Emmy v Los Angeles dostavila v ružovom štýlovom kostýme. 75-ročná herečka stavila na tón v tóne a k dvojradovému saku a širokým nohaviciam doplnila zladenú blúzku s viazaním. To všetko doplnila striebornými topánkami na opätkoch, elegantnou ružovou kabelkou a párom veľkých strieborných náušníc.

Svoje dlhé vlasy si Meryl upravila do úhľadného účesu a outfit na červenom koberci doplnila okuliarmi na čítanie s červeným rámom.

Jej vzhľad zaujal médiá, ale tiež verejnosť. Zatiaľ čo niektorí ľudia sa zhodli s názorom médií, že Meryl v tejto ružovej kombinácii vyzerala úchvatne, väčšina tvrdila opak.

„Jednofarebná ružová naozaj funguje. Je to pre ňu veľmi elegantný a lichotivý vzhľad,“ znel jeden z pochvalných komentárov. „Vždy vyzerá krásne,“ pridala sa ďalšia fanúšička. Tretia zas zhodnotila: „Vyzerá fantasticky. Veľmi lichotivá farba.“

Ľudí neohúrila

Zatiaľ čo títo fanúšikovia chválili herečkinu voľbu, iní sa rozhodli napísať svoju pravdu a presvedčiť ľudí, že ružová Meryl naopak nepristane, je v nej bledá a zvýrazňuje jej vek. „Rozhodne to nie je jeden z jej najlepších momentov. Pokrčený oblek, a v tej farbe sa stráca,“ argumentovala žena v komentároch. Objavil sa tiež bizarný argument, že si tento oblek ušila sama zo závesu v kúpeľni.

„Meryl vyzerá dobre, ale príliš veľa ružovej! Dokonca aj jej okuliare sú ružové. Oblek je dosť príšerný a bizarný a tá košeľa, spáľte ju! Keď už ste pri tom, spáľte aj topánky,“ znel ďalší komentár. Iný komentujúci si zas nebral servítku pred ústa a zhodnotil: „Nie je štýlová, je ohavná.“

„Smiešne nadrozmerný oblek s nelichotivými hranatými ramenami a splývajúcimi lemami nohavíc. Streepová kedysi vyzerala oveľa očarujúcejšie a štýlovejšie, keď bola mladšia,“ píše zas iná osoba. S tým, že jej tento oblek nesedí a zväčšuje ju na tých najhorších miestach, sa stotožnili viacerí. Ďalší komentár napríklad znel: „Oblečenie jej nesedí a spodný lem je príliš dlhý. Ružová kabelka je príliš.“

„Chápem myšlienku, ale prevedenie je trochu chaotické,“ odkázala zas iná osoba. Niektorí zas, naopak, nechápali, prečo si Meryl vybrala oblek, a nie šaty. Napríklad: „Vyzerá síce krásne, ale nie je to oblek na udalosti, skôr oblek do kancelárie, aj keď je na to zvolená zvláštna farba.“ V tomto duchu sa objavil aj ďalší komentár, ktorý tvrdil, že Meryl vyzerá akoby pracovala v poisťovacej firme.