Otec našiel uneseného syna po 24 rokoch. Pri pátraní minul životné úspory a precestoval 500-tisíc kilometrov

Muž v Číne po 24-ročnom pátraní našiel svojho uneseného syna. Ako uviedol spravodajský portál BBC, počas pátrania prešiel na motorke po celej krajine viac ako 500-tisíc kilometrov.

Kuo Kang-tchang sa opäť stretne so synom, ktorého obchodníci s ľuďmi uniesli ako dvojročného spred domu v provincii Šan-tung. Podľa čínskych úradov sa polícii podarilo identifikovať nezvestného pomocou testov DNA.

Čínsky denník Global Times napísal, že medzičasom vypátrali a zatkli dvoch podozrivých z únosu.

Zatiaľ nie sú známe žiadne podrobnosti, no podľa čínskych médií unesený syn žil v susednej provincii Che-nan. S otcom by sa mal po dlhých rokoch konečne stretnúť počas najbližšieho víkendu. „Teraz, keď sa dieťa našlo, môže byť už všetko šťastné,“ povedal 51-ročný Kuo Kang-tchang.

Snatched while playing outside his home at 2 years old in Liaocheng, Shandong Province, Guo Xinzhen finally reunited with his family after police arrested two suspects. https://t.co/9LXYCttquo

— SHINE (@shanghaidaily) July 13, 2021