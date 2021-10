Existujú 3 kategórie ľudí, ktorí milujú hororové filmy. Podľa tohto zistíte, do ktorej patríte práve vy

Bez ohľadu na to, či je práve Halloween alebo nie, mnoho ľudí si rado pozrie horor alebo nejaký dobrý krimi film. Takéto filmy sú neraz plné násilia, akosi nám to však neprekáža. Vedci sa preto rozhodli, že zistia, prečo si tak veľa ľudí násilie vo filmoch užíva. Na základe toho sa im ľudí podarilo rozdeliť do troch kategórií. Zistite, do ktorej patríte vy.

Prečo majú ľudia radi horory?

Seriál Squid Game si už pozrelo viac ako 100 miliónov ľudí. Ani zďaleka to však nie je jediná show, ktorá je plná násilia, no ľudia ju napriek tomu majú v obľube. Vedci sa preto rozhodli, že zistia, prečo ľuďom násilie vo filmoch a seriáloch neprekáža, ba práve naopak, vyhľadávajú ho a užívajú si ho, píše portál The Conversation.

Krv, smrť a násilie priťahovali davy ľudí už od nepamäti. Veď kedysi bolo celkom bežné, že sa poprave odsúdeného človeka prizerali celé davy. V Ríme sa ľudia vyžívali v krvavých súbojoch gladiátorov a pohľadu na násilie sa nevyhýbame ani dnes. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Pediatrics, až 90 % vysokozárobkových filmov obsahuje scény, v ktorých je hlavná postava zapletená do nejakej formy násilia.

Ako ukazuje štúdia publikovaná v časopise Media Psychology, niektorí ľudia si násilie vo filmoch užívajú viac ako iní. Napríklad, mužom, ktorí majú sklony k agresivite a sú menej empatickí, sa také filmy páčia viac. Častejšie ich vyhľadávajú aj extroverti. Ľudia, ktorí hlboko preciťujú emócie iných, sa násiliu vo filmoch skôr vyhýbajú. Prečo je to ale tak?

Vedci delia ľudí do troch kategórií

Existuje niekoľko teórií, jedna z nich hovorí, že pozeranie takých filmov pôsobí ako katarzia, pomáha ľuďom zbaviť sa nahromadenej agresie. Neexistujú však takmer žiadne dôkazy, ktoré by túto teóriu potvrdili. Ba práve naopak, ďalší výskum publikovaný prostredníctvom Media Entertainment hovorí, že ľudia sú po pozeraní filmov vyobrazujúcich násilie agresívnejší.

Vedci na základe výskumov zadelili milovníkov hororových filmov do troch kategórií. Prvú z nich tvoria ľudia, ktorí sú závislí od adrenalínu a zámerne vyhľadávajú situácie, ktoré im želaný zážitok prinesú, vrátanie pozerania krutých hororových scén. Súčasťou tejto skupiny môžu byť aj sadisti, ktorí sa vyžívajú v pohľade na utrpenie iných.

Pozeráme ich naozaj kvôli násiliu?

Druhá skupina rada pozerá hororové filmy preto, lebo má pocit, že sa z toho niečo naučí. Pri pozeraní takých filmov intenzívne preciťujú negatívne emócie. Tie sa im síce nepáčia, no tolerujú ich v nádeji, že sa vďaka tomu naučia prežiť kruté situácie v realite. Je to forma masochizmu, kedy si ľudia užívajú emocionálnu bolesť prežívanú v bezpečnom prostredí.

Tretia skupina spája oba vyššie uvedené dôvody. Užívajú si pohľad na násilie, no zároveň veria, že sa niečo naučia. Pozeranie hororov z bezpečia vlastného gauča môže byť pre niekoho spôsob, ako sa lepšie pripraviť na násilie, ktoré sa deje v reálnom svete. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí sa vyžívajú v hororoch, sú morbídne zvedaví. Práve takí však po psychickej stránke akosi lepšie zvládajú aj pandémiu koronavírusu.

Je však otázne, či sú násilné scény práve to, kvôli čomu horory vyhľadávame. Ako totiž píše Human Communication Research, ak sa ľuďom nejaký film zapáči, páči sa im bez ohľadu na to, či sú násilné scény cenzurované alebo nie. Niektoré z teórií zas hovoria, že ľudia horory nepozerajú kvôli samotnému násiliu ale preto, lebo chcú vidieť, ako budú zloduchovia potrestaní a bude nastolená spravodlivosť.