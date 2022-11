Ošetrovateľ mal zabiť až 400 ľudí, roky si to nikto nevšimol: Ľudia sú po zhliadnutí filmu na Netflixe v šoku

Diváci Netflixu si v uplynulých týždňoch obľúbili film s názvom Dobrá sestra (The Good Nurse) s Jessicou Chastain a Eddiem Redmayneom v hlavných úlohách. Vychádza zo skutočného príbehu diabolského ošetrovateľa, ktorý mal zabil až 400 ľudí.

Po kontroverznom sériovom vrahovi Jeffreym Dahmerovi fanúšikovia true crime presedlali na film, ktorý sa odohráva v nemocničnom prostredí. Snímka Dobrá sestra sa medzi slovenskými divákmi už dlhší čas drží v rebríčku Top 10 sledovanosti, aktuálne sa nachádza na 5. mieste, ukazujú dáta FlixPatrolu.

Ústrednou postavou tohto kriminálneho prípadu bol vražedný ošetrovateľ Charlie Cullen, ktorý na jednej strane pôsobil ako dokonalý muž, na druhej ale bol zapletený do smrti stoviek svojich pacientov.

Cullen sa priznal, že pripravil o život 40 ľudí, uvádza LAD Bible. Odhaduje sa však, že tento počet mal byť niekoľkonásobne vyšší. Niektoré zdroje uvádzajú, že sa zaslúžil o smrť 300 či dokonca 400 ľudí, píše web My Central Jersey. A tieto čísla by z neho mohli spraviť najplodnejšieho sériového vraha v americkej histórii.

The Good Nurse is a reminder of how two amazing actors can transform their material. This is a predictable drama thriller with an easy ending but their powerful, understated performances make it worth watching. Chastain is devastatingly real, and Redmayne’s quiet menace is eerie. pic.twitter.com/lNBJlzdyvf

— Brian Rowe 🏳️‍🌈🍿🎃 (@mrbrianrowe) November 2, 2022