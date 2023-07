Orava si bude užívať line-up svetovej kvality. Pýtali sme sa organizátorov, čo môžete čakať

Môžete čakať masívnu opening show plnú rôznorodých pyro efektov, ohňov a mnoho ďalších prekvapení, ktoré ste ešte nezažili. A to myslíme doslova! Bude to emocionálna jazda, ktorá je na mieru pripravená len pre náš veľkolepý festival. Lineup DJ-ov vás nepochybne ohromí a pripraví na nezabudnuteľné chvíle, pretože sme pre vás vybrali tie najlepšie mená elektronickej hudby, z ktorých si vyberie naozaj každý!

Headlineri festivalu vám zaručia zimomriavky po celom tele

Svetový DJ W&W, ktorý sa každoročne umiestňujú v TOP 20 DJ-ov na svete v poprednom rebríčku TOP DJ MAG, sú ako stvorený pre veľký stage a open air festivaly, a preto sa aj každoročne zúčastňujú obrovských medzinárodných festivalov, ako napríklad TOMORROWLAND alebo PAROOKAVILLE a ich show je zaručený zážitok. Preto nesmú chýbať ani na našom festivale!

Ďalším skvelým duom je Chocolate Puma, ktorí sú zárukou kvalitnej hudby. Prezentujú sa hlavne tech-housovým štýlom a za pultom na pódiu si to vedia poriadne užiť! Na Slovensku sa po prvýkrát predstavia pod holým nebom a to práve na našom festivale. Preto by ste ich extrémnu show určite nemali zmeškať!

So skvelými menami ešte nekončíme! Ben Nicky je britský DJ, ktorý je jedným z najtvrdšie pracujúcich DJ-ov na svete a nemá problém odohrať akýkoľvek hudobný žáner. Primárne jeho show pozostávajú z trance, techna a hardstylu a toto hudobné spojenie predvedie aj u nás na našom festivale. Jeho hit WE COME 1 bol dlhodobo najpočúvajnešim songom na známej platforme Beatport. Už teraz sa tešíme na jeho skvelé hudobné tracky.

Čo všetko môžu návštevníci festivalu očakávať od Paradise Open Air 2023?

“V prvom rade môžu očakávať naozaj brutálnu opening show, ktorá bude jedným z najväčších highlightov, ak nie najväčší highlight tohto ročníka. Je to niečo, čo na Slovensku ešte nebolo a bude to také oficiálne otvorenie nášho festivalu. Pracovali sme na tom naozaj dlhú dobu a nikto by to nemal zmeškať! Bude tam vyrozprávaný náš príbeh a bude to ukážka toho, čo náš stage vlastne dokáže. Bude to naozaj zážitok, na ktorý naši fanúšikovia len tak nezabudnú.“

„Samozrejme je tu taktiež náš main stage, ktorý už bude mať parametre svetového stageu. Bude plne dekorovaný a na jeho celkovom dizajne sme si dali záležať. Tak isto nesmieme zabudnúť ani na našich headlinerov, ktorí patria medzi špičku elektronickej scény a vieme, že dokážu spraviť poriadnu show. Ďalej sme zapracovali aj na dennom programe, aby mali ľudia v našom areáli čo robiť aj počas dňa a cítili sa ako na svetoznámych festivaloch. Taktiež sa môžu tešiť na druhý stage, ktorý bude novinka a technicky bude veľmi kvalitne spravený. Takže môžu očakávať naozaj skvelú atmosféru a poriadny zážitok. V konečnom dôsledku to robíme pre nich a snažíme sa to posúvať na vyšší level.”

Festival sa nám nezadržateľne blíži, tak neváhaj a kúp si 2-dňovú vstupenku v predpredaji na www.paradiseopenair.sk a preži s nami svoj nezabudnuteľný PARADISE PRÍBEH v srdci Oravy — na nábreží Oravskej priehrady v Námestove.