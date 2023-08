Opilcov z nočných klubov budú taxíky odvážať zadarmo: Taliansko spustilo kontroverzný projekt, ktorý rozdelil spoločnosť

So zvláštnymi projektmi sa v poslednej dobe akoby roztrhlo vrece. Politici sa v niektorých krajinách snažia ľuďom pomáhať prostredníctvom často až bizarných opatrení, pričom jeden takýto projekt spustilo aj Taliansko. Jeho hlavná myšlienka nie je zlá, no tamojšia spoločnosť ho nevníma veľmi pozitívne.

Odvoz opitých ľudí po párty, bude zadarmo

Ako informuje portál Refresher News na základe správy od talianskeho portálu La Republicca, vládou podporovaný experiment bude zastrešovať bezplatné taxíky pri východe z nočných klubov pre tých, ktorí sú pod vplyvom alkoholu. Projekt bude realizovaný do polovica septembra a zapojených je zatiaľ šesť diskotékových podnikov. Hlavnou myšlienkou je bezpečný nočný transport ľudí do tepla domova a zároveň aj prevencia proti rôznym konfliktom, ktoré v noci v súvislosti s alkoholom vznikajú.

S touto ideou sa však nestotožnila veľká časť talianskej spoločnosti, ktorá to dáva najavo predovšetkým na sociálnych sieťach. „Ak ste starší a musíte ísť domov z lekárskej prehliadky, platíte si za taxík. Ak si mladý, opitý a musíš ísť domov z diskotéky, štát ti to zaplatí. Nie je to krajina pre starých ľudí, ale pre opitých mladých ľudí,“ uvádza jeden z pobúrených používateľov Twitteru.

Iný používateľ zase obviňuje kompetentných z normalizácie alkoholu. „Pozrite sa na to ako chcete, ale táto normalizácia alkoholu je nielen hlúpa, ale aj nebezpečná,“ píše Muma z Parmy. Okrem takýchto názorov sa tiež vytvára polemika, či je takýto experiment prospešný najmä v súvislosti s faktom, že Taliansko sa už teraz borí s obrovským problémom nájsť vo večerných hodinách voľný taxík. Tento problém pociťujú hlavne obyvatelia Ríma. Aj napriek kritike však bude projekt pokračovať podľa plánu.