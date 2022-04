Opakované znásilnenia, hromadné popravy a iné násilné zločiny. Týchto vojenských zločinov sa dopúšťajú ruskí vojaci

To sú niektoré z vojnových zločinov, ktoré ruské sily spáchali na ukrajinských civilistoch v okupovaných oblastiach Černihiva, Charkiva a Kyjiva.

Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa nedeľňajšie vyhlásenie mimovládnej organizácie Human Rights Watch (HRW).

Nezávislá skupina tvrdí, že zdokumentovala obvinenia z vojnových zločinov, ktoré zahŕňajú prípad opakovaného znásilnenia, hromadných poprav a ďalších prípadov nezákonného násilia a vyhrážania sa civilistom v období od 27. februára do 14. marca.

V meste Buča, severozápadne od Kyjiva, ruské sily 4. marca zadržali piatich mužov a jedného z nich popravili. Svedok povedal HRW, že vojaci prinútili mužov kľaknúť si na cestu a pretiahnuť si košele cez hlavu, kým jedného z mužov zastrelili zozadu do hlavy. Niekoľko dní predtým, 27. februára, bolo v dedine Staryj Bykiv v oblasti mesta Černihiv zadržaných šesť mužov, ktorí boli neskôr popravení, píše HRW.

“He told me to give him [oral sex]. The whole time he held the gun near my temple or put it into my face. Twice he shot at the ceiling and said it was to give me more ‘motivation’,” a female victim, raped by a Russian soldier, told @HRW.

— Anna Myroniuk (@AnnaMyroniuk) April 3, 2022