Omikron začína dominovať aj na Slovensku, bol približne v 61 % vzorkách. Najväčšie zastúpenie má v Prešovskom kraji

Omikron variant nového koronavírusu začína byť na Slovensku dominantný, vyplýva to z analýzy pozitívne testovaných vzoriek na ochorenie COVID-19 laboratóriami Unilabs Slovensko.

Z 346 vzoriek z konca minulého týždňa mal omikron zastúpenie približne v 61 percentách, čo predstavuje 212 prípadov. Zvyšných 39 percent tvorí delta variant. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Košiciach o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Peter Lednický.

Najmenej v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji

Z odobraných vzoriek z celého Slovenska, ktoré vyšetrovali, vybrali vysoko virulentné vzorky pozitívne na SARS-CoV-2. Z analýzy vyplýva, že najväčšie zastúpenie má omikron variant na severe a severovýchode Slovenska. V Prešovskom kraji ide o 75,5 percenta, v Žilinskom je to 73,4 percenta a v Košickom 71 percent. Nasleduje Bratislavský (63,2 percenta), Trnavský (60,4 percenta), Trenčiansky (37,7 percenta), Banskobystrický (25,0 percenta) a Nitriansky kraj (27,3 percenta).

Omikron variant z uvedenej vzorky pozitívnych prípadov bol zastúpený prevažne u žien (67,6 percenta), u mužov dosiahol 53,7 percenta. Čo sa týka vekovej kategórie, podľa Lednického nie je prekvapivé, že väčšiu prevalenciu omikronu zistili u mobilnejších skupín. Najčastejšie oproti delta variantu prevládal u detí a mládeže vo veku 12 až 17 rokov (81,4 percenta) a u detí vo veku päť až 11 rokov (73,1 percenta).

Omikronová vlna je už tu

U ľudí vo veku 34 až 49 rokov mal zastúpenie necelých 63 percent a takmer 52 percent vo vekovej kategórii od 50 do 65 rokov. U detí do štyroch rokov to bola polovica a najmenšie zastúpenie mal omikron variant u pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 u 66 a viac ročných (28 percent).

„Musíme byť pripravení na to, že nová omikronová vlna je tu, začína sa. Musíme byť rozumní a dodržiavať opatrenia, pretože situácia, ktorá tu bude v nasledujúcich týždňoch, bude jednoznačne definovaná omikronom,“ dodal. Laboratóriá uvedenej spoločnosti denne vyšetrujú takmer jednu tretinu všetkých PCR testov zrealizovaných na Slovensku. V súvislosti s očakávaným náporom pre vysokú infekčnosť omikron variantu posilňujú svoje kapacity.