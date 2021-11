Okolo Zeme už čoskoro preletí asteroid veľký ako Eiffelovka. Český odborník prezradil, prečo sa ho netreba báť

Naša planéta je pod neustálou paľbou menších i väčších vesmírnych telies. Jedno z najpozoruhodnejších vesmírnych divadiel sa však podľa najnovších správ NASA odohrá už o pár týždňov. Okolo Zeme totiž preletí „potenciálne nebezpečný“ asteroid. Veľký je zhruba ako Eiffelova veža v Paríži, no zrážky sa báť podľa odborníkov netreba.

Asteroid pomenovaný 4660 Nereus je široký zhruba 330 metrov a vedcom a astronómom je veľmi dobre známy. Veľký je totiž ako slávna Eiffelovka, no aj keď sa rúti na Zem, či lepšie povedané okolo nej, ľudstvu žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Vedci dokonca už teraz vedia, že blízkych preletov okolo našej planéty absolvuje Nereus v období najbližších dekád ešte minimálne 12, píše web Independent.

K Zemi sa priblíži asteroid veľký ako Eiffelovka

Jedným z blízkych preletov bude aj ten, ktorý sa uskutoční už 11. decembra tohto roka. Ani ten však nebude patriť najbližšie. Pokiaľ ste sa teda tešili, že uvidíte na oblohe počas decembra veľkolepé divadlo, zostanete sklamaní. Ako pre web Interez.sk potvrdil Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu Slezskej univerzity v Opave, voľným okom ho pozorovať možné nebude.

„Asteroid má približne 330 metrov v priemere. To na vzdialenosť 3 934 339 kilometrov, teda tú najmenšiu, ktorá ho od Zeme bude 11. decembra deliť, znamená, že dosiahnite jasnosť maximálne okolo 12,5 magnitúdy. Taký objekt je pozorovateľný až stredne veľkými astronomickými ďalekohľadmi,“ vysvetlil Horálek.

Báť sa podľa neho netreba ani prípadnej zrážky či vychýlenia z obežnej dráhy asteroidu. „Asteroid preletí okolo Zeme vo vzdialenosti približne 10-krát väčšej, ako je od nás vzdialený Mesiac. V takej vzdialenosti nemá na asteroid zemská príťažlivosť žiadny zásadný vplyv. Dokonca ani tak, že by asteroid napríklad signifikantne zmenil dráhu a dopadol na Zem,“ uviedol Horálek.

Doslova tesne minie 4660 Nereus Zem podľa výpočtov astronómov 14. februára 2060, keď bude od Zeme vzdialený „len“ takmer 1 200 000 kilometrov. Pre porovnanie, vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom, našou prirodzenou družicou, je zhruba 384 633 kilometrov.

Potvrdil to aj Horálek a zároveň dodal, že ani vtedy sa netreba báť potenciálnej zrážky asteroidu so Zemou. Všetky nasledujúce priblíženia totiž budú stále ďaleko za dráhou Mesiaca. „Astronómovia zrátali všetky priblíženia až do roku 2197 a pri všetkých bude vzdialenosť stále vyše milión kilometrov,“ hovorí. Najbližšie prelety asteroidu si môžete pozrieť v prehľadnej tabuľke nižšie.

Pozorovaný od roku 1982

Asteroid 4660 Nereus bol prvýkrát spozorovaný a objavený v roku 1982 a vzhľadom na blízkosť jeho obežnej dráhy k Zemi predstavuje pre našu planétu potenciálne riziko. Vedcom sa podarilo vypočítať, že aj keď tento vesmírny objekt veľký ako Eiffelovka síce lieta pomerne blízko Zeme, kolízie sa obávať netreba. Astronómovia ho neustále monitorujú teleskopmi a zatiaľ sa nechystajú ho nijak bližšie fyzicky skúmať. Plány však už niekoľko vládnych organizácií malo. O výskum tohto vesmírneho telesa mala okrem NASA záujem aj japonská misia Hayabusa, z ich plánov ale napokon vzišlo.

Čo sa týka klasifikácie tohto asteroidu, tak rovnako ako aj ďalšie „potenciálne nebezpečné“, sú označované všetky vesmírne telesá, ktoré sa dostanú do relatívne blízkej vzdialenosti od Zeme. V podstate ide o všetky asteroidy, ktoré sú väčšie ako 152 metrov a ich obežná dráha sa priblíži k Zemi do vzdialenosti minimálne 7 483 449 kilometrov.

V tomto storočí žiadna zrážka nehrozí

Okolo alebo popri našej planéte neustále prelietavajú rôzne veľké vesmírne telesá a drvivú väčšinu z nich astronómovia neustále monitorujú. „V tejto chvíli neexistuje nič, čo by malo znamenať nebezpečenstvo pre civilizáciu,“ vysvetľuje Horálek.

„Astronómovia každý deň monitorujú a objavujú takzvané NEO objekty (blízkozemné planétky) a neustále upresňujú ich dráhy. Medzi nimi aj takzvané PHA asteroidy (skratka z anglického „Potentialy Hazardous Asteroids“, teda potenciálne nebezpečné asteroidy) a neustále aktualizujú databázu týchto objektov,“ upresnil. Ako Petr Horálek zároveň doplnil, v súčasnosti neexistuje žiadny asteroid, ktorý by do Zeme mohol naraziť.

„Budú iba veľmi blízke prelety okolo Zeme, napríklad planétka Apophis. U tej sa naozaj dlho rátalo s jej nebezpečenstvom pre Zem. V súčasnosti ale všetky výpočty naznačujú, že nehrozí žiadna zrážka, minimálne nie v nasledujúcom storočí,“ dodal na záver Horálek.

Ak chcete vedieť, aké potenciálne nebezpečné asteroidy budú prelietavať okolo, respektíve popri Zemi, tak prehľadné informácie nájdete na webe Space Weather.