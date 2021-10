Očkovacia lotéria rozdala 500-tisíc, dôležité vyšetrenia sa stále odkladajú. V nedeľu už program neuvidíte

Živé žrebovanie prémiových výhier 100-tisíc eur dnes naposledy začína v pôvodnom termíne. Aj keď sa sprvu hovorilo o tom, že sa program Byť zdravý je výhra posunie o hodinu neskôr, v priebehu týždňa RTVS informovala, že sa nemení jej vysielací čas, ale deň, kedy ju uvidíme.

V nedeľný večer aktuálne jeden z najsledovanejších programov na Slovensku vystrieda nová kuchárska relácia, ktorá štartuje už budúci týždeň. Žrebovanie očkovacej lotérie tak uvidíme od 9. októbra štyri po sebe idúce soboty o 20:10. Uvidíme, či zmena vysielajúceho dňa ovplyvní výhry súťažiacich.

Alarmujúce štatistiky

Dnešný večer odštartoval už tradične štatistikami. Moderátori Vera Wisterová a Marcel Forgáč ozrejmili, že za minulý týždeň pribudlo 19 875 ľudí zaočkovaných prvou dávkou vakcíny. Ako moderátor avizoval, nie sme na tom bohvieako, aj keď môžeme vidieť rast v počte ľudí s prvou dávkou vakcíny. Momentálne je u nás zaočkovaných 43,3 % ľudí. Čo je v porovnaní s krajinami, ktoré uvoľňujú opatrenia, biedna štatistika.

Prvým hosťom dnešného večera bol spevák Lukáš Adamec a priniesol heslo “spravodlivosť”. Z osudia vyžreboval prvého výhercu, ktorým sa stal Vladimír zo Svidníka. Žiaľ sa mu nepodarilo dovolať a tak o 100-tisíc eur prišiel. Na konto sa mu teda pripíše iba garantovaná výhra tisíc eur.

Odniesla si 200-tisíc eur

To znamená, že druhý vyžrebovaný môže vyhrať až 200-tisíc eur. Z osudia ho vytiahol Roman Bomboš, ktorý však najskôr predstavil heslo “skromnosť”. Ako sám povedal, zmeniť život môže vytiahnutej Milene z Podolínca. Milena mala rovnako 20 sekúnd na to, aby zvdihla telefón a tentokrát to bolo rýchle. Heslo zodpovedala s právne a tak si odniesla rovno dvojnásobnú výhru.

Treťou hostkou večera sa stala Stanka Kašperová aj s heslom “vernosť”. Z osudia vyžrebovala Viktora z Petržalky. Telefón zdvihol a heslo večera, ako ho sám pomenoval, správne zodpovedal. Výhru si teda odniesol a ako poznamenal, nemôže uveriť tomu, že vyhral.

Dôležité lekárske vyšetrenia sa stále odkladajú

Ako predposledného privítali moderátori v štúdiu speváka Petra Stašáka. Predstavil heslo “optimizmus”, ktoré mohlo ďalšiemu vyžrebovanému priniesť 100-tisíc eur. Ním sa stala Jana z Vechca. Telefón podobne ako prvý súťažiaci dnešného večera nezdvihla. A to znamená, že posledný vyžrebovaný hrá dnes už druhýkrát o 200-tisíc eur.

Posledným hosťom bol gastroenterológ Radovan Juríček aj s heslom “svedomitosť”. Priblížil smutnú realitu čakania na lekársku starostlivosť, ktorá je žiaľ kvôli koronavírusu odkladaná. Z osudia vyžreboval Janette z Vavrišova, ktorá heslo poznala a výhru si odniesla. Okrem 200-tisíc si odniesla aj garantovaných tisíc eur.

Dnešné žrebovanie očkovacej lotérie prinieslo aj množstvo dôležitých príbehov a budúci týždeň budeme znova sledovať, ako sa situácia s očkovaním na Slovensku vyvíja.