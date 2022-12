Odpadol mu nos, amputovali mu ruku a prsty: Beck Weathers prežil noc na Evereste, mysleli si, že je mŕtvy

Niet divu, že Mount Everest, tento himalájsky velikán, odjakživa pútal pozornosť horolezcov aj širšej verejnosti. Pokoriť najvyššiu horu sveta, ktorá sa pyšne týči až do výšky impozantných 8 848,86 metrov nad morom, sa stalo snom nejedného dobrodruha bažiaceho po zdolávaní limitov. Zmes fascinácie, adrenalínu a bázne. Tento vzrušujúci kokteil doviedol viacerých opovážlivcov na prah svojich možností. A nie ojedinele sa trúfalé snahy podrobiť si najmajestátnejší vrchol matky prírody stali mnohým konečnou.

Toto je jeden z dvoch neuveriteľných príbehov udalostí, známych aj ako tragédia na Mount Evereste z roku 1996.

Beck Weathers: cez Everest na ceste k siedmim vrcholom

Akiste je každý jeden z príbehov, ktoré sa v osudnom roku 1996 odohrali na Mount Evereste, pozoruhodný. Každý horolezec, či sa už zachránil alebo nie, predstavoval stelesnenie odhodlania a každý sa s útrapami na vrchu najvyššej hory sveta musel vyrovnať po svojom. Avšak k tým najpozoruhodnejším osudom z vtedajšej tragédie patrí celkom iste príbeh Becka Weathersa, amerického patológa z Texasu a vášnivého horolezca, ktorý si aj týmto výstupom na Everest chcel splniť sen o zdolaní siedmich vrcholov. Ide o prekonanie najvyššieho vrchu na každom zo siedmich kontinentov. Tento trend započal americký horolezec Richard Bass, ktorému sa tento nevídaný úspech podarilo zapísať do histórie 30. apríla v roku 1985.

A bol to práve Richard Bass, kto inšpiroval Becka Weathersa k nasledovaniu týchto šľapají. Beck sa už v roku 1986 zapísal na horolezecký kurz. Zmietaný veľkolepými predstavami o zdolaní každej najvyššej hory kontinentu sa vydával na čoraz opovážlivejšie výpravy. V roku 1993 sa už liepal na Vinson Massif pod drobnohľadom horských sprievodcov, kde spoznal Sandy Pittman, s ktorou sa im preťali cesty opäť raz na osudovej výprave na Everest o tri roky nato.

Bohužiaľ, v tom čase Beck Weathers nebol ani zďaleka kvalifikovaný na takú obťažnú výpravu. Ako Jon Krakauer spomína vo svojej knihe Into Thin Air, Beckove horolezecké schopnosti boli „menej než priemerné“. To však Becka neodradilo od toho, aby svoj osud zveril do rúk skúsenejších horolezcov. Preto sa 10. mája 1996 vydáva na Everest ako klient novozélandskej expedície Andventure Consultants, vedenej skúseným profesionálom Robom Hallom. Malo to však háčik.

Weathers totiž krátko predtým podstúpil chirurgický zákrok. Z dôvodu korekcie krátkozrakosti sa podrobil radiálnej keratotómii, čo je refrakčný zákrok, ktorý mal túto zrakovú chybu odstrániť. Prečo mal tak naponáhlo? Ktovie, prečo nepočkal. Azda mu ani nenapadlo, že by z toho mohli vzniknúť život ohrozujúce ťažkosti. Napokon, doma to škrípalo tiež. A riadne.

S manželkou má už istú dobu neodkomunikované problémy. Uteká. Je to aj kvôli nej? Nie je tajomstvom, že ho zmáhajú depresívne stavy. Ktohovie, čo všetko vyburcovalo Becka na hrot najvyššej veľhory sveta. Koniec koncov, aj výčitky spočívajúce v tom, že trávi viac času na horách ako doma, viedli ku kolapsu ich manželstva. Beck to síce ešte netuší, ale jeho manželka sa s ním mieni po návrate rozviesť.

Beck teda v osudnú jar opúšťa manželku a dve deti a vydáva sa v ústrety horským nebezpečenstvám. A veci sa začnú radikalizovať pomerne rýchlo. Aj následkom nedávneho zákroku ho čoskoro začnú oslepovať účinky mimoriadne vysokej nadmorskej výšky a ultrafialového žiarenia – v tom čase sa o týchto veciach ešte veľa nevedelo, a tak Beck Weathers padá do pasce vedecky málo zdokumentovanej nástrahy. Oslepne.

Keď sa o tejto komplikácii dopočul vedúci výpravy Rob Hall, okamžite odporúčal, aby Beck zostúpil do tábora IV. Chcel ho tam odviesť, no Beck naliehal. Veril, že s východom slnka sa mu zrak prinavráti. Nemienil sa vzdať. Trúfalé? S Beckom sa už nedá ďalej vyjednávať, a tak sa s Robom dohodnú. Beck ho počká v oblasti tiež známej ako Balkón, ktorá sa rozlieha vo výške 8 300 metrov. Rob mal v úmysle odprevadiť zvyšok výpravy nahor a následne sa po Becka vrátiť. Na papieri to pôsobí dobre.

Tvár mal sčernenú od omrzlín, končatiny stuhnuté na nepoznanie, no napriek tomu chodil a rozprával. Dokonca sa javil, že je v príčetnom stave.

V skutočnosti sa však tento plán nevyvinul podľa predstáv. Rob Hall sa preňho nevrátil. Sám neskôr na výprave zomrel, a tak sa o Becka museli postarať iní. Napokon sa ho ujal sprievodca Michael Groom, ktorý začal zlaňovať nadol. Spolu s ďalšími členmi expedície sa spoločnými silami pokúšali dostať do bezpečia, no podmienky sa zvrtli do šialenej neprajnosti prírody. Prevýšenie, chlad a desivo zlá viditeľnosť si začali vyberať svoju daň. Už teraz bolo zrejmé, že veci sa vymykajú spod kontroly. Toto nebola súčasť plánu. Ani náhodou. No ešte sa len malo pritvrdiť.

Zhoršujúce sa počasie už nie je len výstražné. Horolezcov zasiahla smrtiaca búrka. Strácajú smer. Vydychujú od vyčerpania. Svet sa zrazu zbláznil. Neskutočný virvar obklopil Becka a zvyšok bezmocných horolezcov, skrátka všetkých, ktorým sa nepodarilo včas vrátiť do tábora IV. Dezorientácia zamiešala karty. Vysilenie a nedostatok kyslíka sa menili v rôznorodé halucinácie. Vyčerpanie im odkrajovalo vzácne kúsky času. Bezcieľne sa túlali, zatiaľ čo ich opúšťala jednak energia, ako aj zásoby kyslíka. Na okolie zostupuje noc.