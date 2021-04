Odkryjú filmy a seriály, ktoré ste nevideli: 8 užitočných trikov, ako dostať z Netflixu ešte viac

Streamovacia služba Netflix si na celosvetovom trhu vybudovala veľké meno aj popularitu. Dopomohla k tomu skvelá vlastná seriálová i filmová tvorba, no najmä dobre nastavená marketingová kampaň a cenová prístupnosť.

Za čas svojej existenciu sa Netflix a jeho používateľské prostredie niekoľkokrát zmenilo. Niečo zmizlo úplne, niečo sa graficky upravilo a niečo nové pribudlo. Stále je to však ten istý Netflix ako stále.

Ako ale z najpopulárnejšej streamovacej služby vyťažiť ešte viac? Možno aj vám pomôžu tieto tipy a triky, ktoré dokážu zobraziť omnoho viac obsahu, než Netflix svojim predplatiteľom ukazuje na hlavnej stránke služby.

Tajné kódy, ktoré odkryjú rôzne žánrovky

O ich existencii ste už možno počuli. Netflix ponúkaný obsah v knižnici triedi podľa rôznych kritérií, pričom jedným z nich sú aj žánre. Tie však neoznačuje len slovne, ale ich aj kóduje pod množstvami číselných označení. A práve keď tieto jedinečné číselné kombinácie zadáte do vyhľadávača na streamovacej platforme, zobrazia sa vám filmy konkrétneho žánru alebo podžánru. Dostať sa tak môžete k filmom či seriálom, o ktorých existencii ste možno ani netušili. Podľa webu Mental Floss je týchto kódov niekoľko desiatok tisíc.

Ponuka obsahu bez pôvodnej tvorby Netflixu

Streamovaciu službu Netflix si mnohí obľúbili najmä vďaka pôvodnej tvorbe, ktorú produkuje ako na bežiacom páse. Nielen známe „Netflix Originals“ sú však súčasťou bohatej knižnice. Populárna platforma, tak ako aj jej konkurenti, obsah do knižnice aj nakupuje, no ten sa často v kvantách pôvodných diel Netflixu stráca. Ako ho teda odkryť?

Je to skutočne jednoduché – stačí sa buď nepozerať v hlavnej ponuke na tituly označené typickým symbolom „N”, ktorý značí, že ide o pôvodnú tvorbu Netflixu, alebo jednoducho do internetového prehliadača Google Chrome nainštalovať rozšírenie No Netflix Originals. Pri jeho aktívovaní sa z ponuky stratia všetky filmy, seriály či dokumenty z dielne Netflixu a vy tak budete môcť prezerať len obsah, ktorý gigant pre predplatiteľov zakúpil „z externých zdrojov“.

Naučte sa cudzí jazyk

Na streamovacích službách (a nielen na Netflixe!) je skvelá možnosť voľby jazyka, či už pri dabingu alebo titulkoch. Vďaka tomu tak máme možnosť sledovať vybrané filmy či seriály nielen v pôvodnom anglickom znení, ale aj v španielčine, francúzštine a podobne.

Napadlo vám však niekedy využiť práve Netflix ako šikovný nástroj na učenie sa cudzej reči? K tomu vám môže dopomôcť ďalšie rozšírenie do prehliadača Google Chrome s názvom Language Learning with Netflix. Vďaka tomu budete vedieť vedľa pôvodných tituliek vtesnať na obrazovku ešte druhé, len v inom jazyku. Vďaka tomu si môžete porovnávať skladbu viet dvoch jazykov v reálnom čase, k čomu je možné si tiež pomôcť aj spomaľovaním prehrávania. Veľmi šikovná je aj dostupnosť výkladového slovníka.

Vylepšiť si toto všetko tiež môžete tak, že si film zapnete po anglicky a k tomu okrem českých tituliek zapnete napríklad aj talianske – naučiť alebo zdokonaliť sa tak budete môcť v dvoch cudzích jazykoch naraz.

Netflix zadarmo

Aj napriek tomu, že v niektorých krajinách Netflix postupne ruší možnosť skúšobnej doby, na Slovensku je stále možné si populárnu streamovaciu službu vyskúšať na 30 dní zadarmo. Problémom je, že Netflix si pamätá jednotlivé spôsoby platby, takže vyskúšať sa to dá len obmedzený počet krát (zvyčajne toľkokrát, koľko máte k dispozícii čísiel kreditných kariet a podobne).

Po skúšobnej dobe si však stále môžete vyskúšať Netflix zadarmo aj tak. Samotná služba ponúka zadarmo na zhliadnutie, dokonca bez potreby registrácie, niekoľko svojich vybraných titulov. Nájdete ich po kliknutí na tento web. K dispozícii je 7 titulov, ktoré Netflix dokonca z času na čas aj obmieňa.

Nové na začiatok, staré na koniec

Netflix knižnicu pre svojich predplatiteľov neustále aktualizuje. Pribúdajú nielen nové pôvodné diela, ale aj zakúpené akvizície novšieho či staršieho dáta výroby. Najmä pri filmoch sa niekedy ťažšie orientuje, pretože tie sú používateľom služby zoradené podľa obľúbenosti. Zoradiť si ich však môžete aj podľa roku výroby – novšie budú na začiatku, staršie na konci. Dostať sa k takémuto zoradeniu filmov je jednoduché.

Stačí si rozkliknúť filmový žáner a následne vyhľadať ten maličký štvorček napravo so štyrmi bodkami, ktorý vám zobrazí dodatočné menu. Tam už len stačí zvoliť zoradenie filmov podľa roku a je to. Takto si môžete jednotlivé filmy v kategóriách zobraziť aj v abecednom poradí.

Filmy a seriály, ktoré na Slovensku neuvidíš

Je známe, že ponuka filmov a seriálov v jednotlivých krajinách, kde Netflix pôsobí, sa líši. Na Slovensku tak máme celkom inú knižnicu, než napríklad majú susedia v Česku alebo v Rakúsku, či nebodaj v USA. Aj k titulom, ktoré sa ponúkajú na iných trhoch sa však dá celkom jednoducho dostať.

V niektorých prípadoch si stačí prenastaviť jazyk aplikácie do cudzieho jazyka – napríklad do angličtiny a zobrazí sa vám o niečo viac filmov, predovšetkým takých, ktoré nemajú tunajšiu lokalizáciu (český dabing alebo titulky) a zhliadnuť ich môžete len v pôvodnom znení s anglickými titulkami.

Potom je tu ale aj možnosť sledovať obsah, ktorý je určený exkluzívne pre amerických predplatiteľov a k tomu je už dostať sa pomerne ťažšie. Stačí si však nainštalovať VPN, presmerovať svoje internetové prepojenie na americký kontinent, prihlásiť sa do profilu na Netflixe a môžete sledovať obsah, ktorý je určený len pre tamojšie publikum kvôli autorským právam.

Staň sa testerom

Každá veľká spoločnosť pôsobiaca na viacerých trhoch naprieč svetom, zavádzané novinky najprv testuje na vybranej skupine používateľov. Tí tak majú možnosť okúsiť chystané nové funkcie služby medzi prvými ešte predtým, než sa stanú vecou verejnou (a niekedy sa ani cez testovaciu fázu ďalej nedostanú, takže ich majú k dispozícii len testeri).

Stať sa testerom nových funkcií môže ktokoľvek, stačí v nastaveniach svojho účtu zakliknúť možnosť „Test Participation“ a potom už len čakať na novinky, ktoré sa v službe objavia.

Stiahni si tituly pre offline sledovanie

Netflix dokonca umožňuje aj sťahovanie obsahu na offline sledovanie – nie však cez prehliadač, ale len prostredníctvom appiek pre zariadenia s operačnými systémami Android, iOS a Windows. Sťahovanie obsahu je počtom neobmedzené, jediné, na čo si musíte dať pozor, je dostatok miesta v pamäti vášho zariadenia. Možno však nepoteší, že nie všetky tituly si budete môcť na offline sledovanie stiahnuť – pri niektorých to totiž nejde. Super ale je, že si môžete jednotlivé seriály či filmy stiahnuť v štandardnom aj vo vysokom rozlíšení.