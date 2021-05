Oddnes sa mení rozloženie okresov v COVID automate. Otvárajú sa reštaurácie a uvoľňujú viaceré opatrenia

Od pondelka 24. mája nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. ​Celkovo budú bordové dva okresy, červených 11 a v ružovej fáze ich bude 44. Pribudli aj oranžové okresy, bude ich 13, nové máme žlté okresy, tie budú dva.

V treťom stupni varovania (bordová fáza) budú okresy:

Myjava, okres Sobrance

V druhom stupni varovania (červená fáza) budú okresy:

okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Prešov, okres Revúca, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Skalica, okres Turčianske Teplice,

V prvom stupni varovania (ružová fáza) budú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Levoča, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Trnava, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žilina, okres Zvolen,

V druhom stupni ostražitosti (oranžová fáza) budú okresy:

okres Bratislava I.-V., okres Dunajská Streda, okres Liptovský Mikuláš, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Prievidza, okres Rožňava, okres Šaľa, okres Senec, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce,

V prvom stupni ostražitosti (žltá fáza) budú okresy:

okres Hlohovec, okres Topoľčany

Nové pravidlá: Otázky a odpovede

Čo sa opatrení týka, riadime sa novým, resp. aktualizovaným COVID automatom. Jeho súčasťou je aj osem rezortných semaforov a národná testovacia stratégia. To v praxi znamená, že niektoré činnosti ako napríklad šport alebo hromadné podujatia upravujú vyhlášky, plus podliehajú pravidlám príslušného semaforu. Všetky podrobnosti o opatreniach podľa okresu, v ktorom sa nachádzate nájdete na stránkach automat.gov.sk.

Môžem ísť po 21. hodine von?

Áno, môžete. Na Slovensku sa totiž v sobotu skončil núdzový stav a tým aj zákaz vychádzania. Pohyb je momentálne neobmedzený.

Potrebujú žiaci do školy test?

Nie, do škôl a školských zariadení vstupovať žiaci materskej školy, prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy, špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy a študenti vstupujúci do priestorov vysokej školy na prijímacie konanie.

Musím nosiť rúško na ulici?

Áno, ale iba v prípade, že od ostatných osôb nie ste na vzdialenosť 5 metrov. Ak teda napríklad kráčate do práce a nie sú okolo vás ľudia, nemusíte mať na tvári rúško. V prípade, že sa ocitnete v priamej blízkosti iného človeka na menej ako 5 metrov, rúško musíte mať. Ak ste s ľuďmi z jednej domácnosti, rúško rovnako nemusíte mať.

Kto nepotrebuje mať negatívny test?

Test nepotrebujú zaočkovaní. Od očkovania mRNA vakcínou (Moderna alebo Pfizer/BioNTech) proti ochoreniu COVID-19 musí uplynúť od druhej dávky 14 dní. V prípade vektorovej vakcíny (AstraZeneca) musia uplynúť štyri týždne po prvej dávke. Výnimka platí aj v prípade, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19. Pravidlá pre očkovaných platia vo všetkých okresoch rovnako bez ohľadu na stupeň varovania. Negatívny test nie je potrebný ani v ružových a červených okresoch, s platnými výnimkami spomínanými vyššie.

Otvárajú sa reštaurácie a menia opatrenia

Od pondelka sa v súvislosti so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciu menia farby okresov aj podmienky fungovania prevádzok či organizácie hromadných podujatí. V žltých a oranžových okresoch je v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško, šál alebo šatku. V ostatných je v interiéri povinný respirátor.

V bordových, červených a ružových okresoch nie je možné jesť a piť vo vnútri prevádzok, povolené sú však letné terasy, kde sa môže jesť len posediačky a mimo konzumácie jedla je nutné mať nasadené rúško alebo respirátor. V oranžových a žltých okresoch je povolené už aj interiérové sedenie.

Kultúrne podujatia

V žltých okresoch je v divadlách, kinách, hudobných či iných prevádzkach povolené na sedenie v interiéri maximálne 250 ľudí. Pre sedenie vonku najviac 500 ľudí. Pre státie maximálne 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri. Oranžové okresy majú povolené v exteriéri maximálne 500 ľudí a 250 v interiéri. Pre státie to je 50 osôb vo vnútri alebo 100 osôb vonku. V ružových okresoch je povolené iba sediace publikum. Najviac tam môže byť 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri. V červených okresoch je tiež povolené len sediace publikum s najviac 200 ľuďmi vonku a 150 ľuďmi vo vnútri. Divadlá, kiná, hudobné či iné prevádzky sú v bordových okresoch zatvorené.

Návštevy galérií, múzeí a rôznych výstav sú v bordových a červených okresoch povolené len na individuálne prehliadky. V ružových okresoch sú povolené hromadné prehliadky v skupinách do desať osôb, v oranžových do 15 osôb a v žltých do 30 ľudí.

Oslavy a večierky

Najviac okresov je od pondelka podľa COVID automatu v ružovej fáze. V nich sú povolené svadobné hostiny, kary, oslavy, večierky a podobné podujatia. Akcie sa však nebudú môcť uskutočniť v interiéri reštaurácií, keďže tie sú v ružových okresoch zatvorené. V ružových okresoch je povolených 25 osôb v interiéri, ale v iných prevádzkach ako reštauráciách. V exteriéri to je 50. V oranžových okresoch je to 50 ľudí vo vnútri a vonku do 100. Žlté okresy majú pre svadby aj kary povolené 100 ľudí pre interiér a pre exteriér 250 ľudí. V bordových a červených okresoch sú svadobné hostiny, kary, oslavy či večierky zakázané. Podmienkou pri vstupe na takéto podujatia bude negatívny test, doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o očkovaní.

Fitness centrá

Vo fitness centrách v bordových a červených okresoch môže byť desať zákazníkov alebo jeden zákazník na 25 m2. V ružových okresoch môže byť vo fitness centre maximálne 15 zákazníkov alebo jeden zákazník na 25 m2. V oranžových okresoch je povolený vstup pre 20 zákazníkov, alebo jeden zákazník na 15 m2. V žltých okresoch sú fitness centrá otvorené pre maximálne 30 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 m2. V zelených okresoch môže byť v prevádzke maximálne 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 m2.

Wellnes a aquaparky

V bordových a červených okresoch musí byť prevádzka wellnes zatvorená. Výnimkou sú kúpele na základe návrhu lekára. V ružových okresoch platí pre návštevu wellnes podmienka jedna osoba na 15 štvorcových metrov (m2), v prevádzke môže byť najviac 10 zákazníkov. V oranžových okresoch je povolené zaplniť 30 percent kapacity sektora, alebo umožniť vstup maximálne 500 zákazníkom. V žltých okresoch je umožnené pri wellnes využiť 50 percent kapacity sektora, alebo povoliť vstup maximálne 500 zákazníkom. Nevyhnutnou podmienkou pri návšteve akvaparku je negatívny test alebo očkovanie.

V bordových okresoch môže umelé kúpalisko navštíviť naraz maximálne šesť zákazníkov. V prípade červených a ružových okresov sú povolení desiati zákazníci. V oranžových okresoch môže byť prevádzka umelého kúpaliska naplnená maximálne na 30 percent kapacity, v žltých okresoch na 50 percent kapacity.

Kapacita obsadenosti izieb v hoteloch a penziónoch je bez obmedzenia v oranžových a žltých okresoch. V ružových, červených a bordových okresoch môžu byť na izbe maximálne dve dve dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti.