Príde prísna kontrola hraníc, oznámil Lengvarský. V pondelok sa rozhodne o definitívnych opatreniach

Informoval o epidemickej situácii, delta variante, očkovaní u ambulantných lekárov aj o opatreniach. Hosťom v relácii rádia Expres Braňo Závodzký naživo bol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Minister zdravotníctva informoval, že dnes zasadá konzílium odborníkov, ktorí budú prehodnocovať COVID automat. Meniť by sa už nemalo nič, jedine rýchlosť, s akou sa budú opatrenia sprísňovať, ak sa začne vírus rýchlo šíriť. Minister informoval, že takéto oblasti budú čierne okamžite. Jednať sa pritom môže o mestá, dediny, okresy aj ulice.

Musí prísť prísna kontrola hraníc

Ďalej informoval, že v pondelok zasadne Ústredný krízový štáb a definitívne sa rozhodne o režime na hraniciach. Minister však povedal, že teraz musí prísť kontrola hraníc. Pripravená je už polícia aj armáda, kontrolovať môžu aj nepretržite. Dôvodom je najmä šírenie delta variantu, ktorý sa aj v Británii šíri najmä medzi deťmi. Lengvarský predpokladá, že aj u nás by to mohlo byť podobné.

Zároveň zopakoval, že od včerajšieho dňa sa otvorilo očkovanie u praktických lekárov. Na očkovanie v ambulanciách sa bude prihlasovať priamo u lekárov, záujemcovia sa tak nebudú štandardne hlásiť cez stránku korona.gov.sk. Lekári budú svojich pacientov očkovať len od prvej dávky. Ak teda ľudia dostali prvú dávku vakcíny vo vakcinačnom centre, nemôžu sa na druhú dostaviť do ambulancie.

Očkovaní môžu mať výhody, Lengvarský opäť zopakoval možnosť lotérie alebo jednorazového príplatku pre každého, kto sa zaočkoval. “Hlavnou výhodou je však samotné očkovanie a to, že človek bude chránený,” povedal Lengvarský. Podľa ministra sa na druhej strane šíri mnoho hoaxov a antikampaň je silná, nepomáhajú ani vyjadrenia politikov a niektorých lekárov. Lengvarský vyzval všetkých politikov, ktorý očkovanie spochybňujú, aby sa dali zaočkovať.

Zaočkovať by sa mali dať aj tí, čo majú vysoké protilátky po prekonaní covidu. Vakcinačný mix sa zatiaľ neplánuje, minister to vysvetlil tým, že nie je dosť relevantných štúdií. Názor však môže neskôr prehodnotiť. Čo sa týka preočkovania, výsledky sú zatiaľ dobré, vakcíny chránia aj 12 mesiacov. Následne sa uvidí, možno sa bude očkovať 3. aj ďalšími dávkami.

26. júna sa spustia dvojjazyčné certifikáty. Minister však vyzval ľudí, aby oň nežiadali, pokiaľ nejdú cestovať do zahraničia, aby to systém zvládol. Ak sa stalo, že ešte stále niekto nemá dočasný certifikát, môže sa prihlásiť do aplikácie svojej zdravotnej poisťovne a tam bude potvrdenie aj s platným QR kódom.