Odbory Markízy majú nového predsedu, stal sa ním Viktor Vincze: Ten prevzal agendu po Kovačičovi

Novým šéfom Spravodajských odborov Televízie Markíza sa stal ich doterajší podpredseda Viktor Vincze. Ten na tejto pozícii nahradil Michala Kovačiča, ktorý už v televízii nepracuje a založil si vlastný projekt.

„Fakticky je to tak už celé mesiace, teraz je to ale už aj oficiálne. Keďže mi dalo vedenie Markízy výpoveď, tak mi nedávalo zmysel aby som odbory, ktoré sme spoločne s Viktorom Vinczem a Adelom Ghannamom založili ďalej viedol. Všetku agendu teda už dlho rieši Viktor,“ napísal Kovačič na sociálnej sieti.

Nové vedenie odborov

Vincze vraj už dlhšie viedol všetku agendu, no teraz to je už oficiálne. „S Gabrielou Kajtárovou sme v tajnej voľbe získali cez 98% hlasov, je to silný záväzok pokračovať v robote, ktorú sme začali spolu s Michalom Kovačičom a Adelom Ghannamom v úvode roka,“ dodal Vincze.

„Chvíľu ale trvalo kým sa všetko vyriešilo aj úradne. Už sa to stalo, má aj zvyšok potrebných dokumentov a držím mu palce, nech sa im spoločne s Gabikou Kajtárovou (ktorá je po novom podpresedníčka) podarí urobiť, čo najviac,“ povedal Kovačič.