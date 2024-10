Ak chcete navštíviť Tatry, poponáhľajte sa: Čoskoro sa začne zimná uzávera. Toto je zoznam trás, kde sa nedostanete

Turisti vo Vysokých Tatrách majú pred sebou posledné dni na návštevu vyššie položených chodníkov, štítov, či napríklad Chaty pod Rysmi. Od piatka 1. novembra bude totiž v Tatranskom národnom parku platiť zimná sezónna uzávera.

Podľa nového návštevného poriadku platného od polovice decembra minulého roka, je uzávera oproti minulosti o dva týždne kratšia, zároveň sa ale týka aj niekoľkých chodníkov, ktoré boli predtým otvorené celoročne. Výluka časti turistických chodníkov má podľa Správy Tatranského národného parku poslúžiť k tomu, aby si príroda vo vysokohorskom prostredí vydýchla od najväčšieho náporu návštevníkov, aj ochrane vzácnych druhov fauny.

Hory nesmiete podceniť

Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková upozornila na vhodné a potrebné vybavenie turistov do hôr. „Vo vysokohorských polohách nie je sneh, avšak je potrebné dodržiavať mieru opatrnosti. Turistom by nemalo chýbať zimné oblečenie, náhradné oblečenie, a určite sa zídu aj nesmeky, teda protišmykové návleky,“ dodala.

Zoznam turistických chodníkov, pre ktoré platí sezónna uzávera, nájdu turisti v samotnom návštevnom poriadku zverejnenom aj na internetovej stránke Tatranského národného parku, v časti Pre návštevníkov. Vysokohorské chaty s výnimkou spomínanej Chaty pod Rysmi sú však otvorené celoročne.

Prístupný pre verejnosť ostáva ešte na niekoľko týždňov aj Symbolický cintorín pri Popradskom plese. Na ten sa vzťahuje sezónna uzávera od 15. decembra do 30. apríla. Turisti si tak budú môcť uctiť Pamiatku zosnulých počas sviatočných novembrových dní aj tam.

Sezónna uzávera vstúpila podľa správy národného parku do platnosti v sezóne 1980/1981. „Išlo o dôsledok situácie, keď sa v 70. rokoch minulého storočia miera turistického ruchu dostala podľa vtedajšej Správy TANAP-u nad hranicu únosnosti prírodného prostredia. Turistická verejnosť ťažko trávila rozhodnutie, ktoré v tom čase spôsobilo až osemmesačnú výluku chodníkov do vysokohorských sediel a na tatranské štíty,“ pripomenul vlani národný park. Uzávera totiž trvala od 1. novembra do 30. júna. Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Prešove o Návštevnom poriadku TANAP-u z roku 1999 ju skrátila z 30. na 15. júna. Podľa nového návštevného poriadku platí do konca mája.