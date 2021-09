Odborníci v tom majú jasno. Takto by mala vyzerať vaša ranná rutina, aby ste mali úspešný deň

Niektorí z vás možno začínajú sprchou, iní pohárom vody či kávou. Niekto si dopraje kráľovské raňajky, iní ich zas celkom vynechávajú. Ako by však mala ideálna ranná rutina vyzerať podľa odborníkov?

To, ako začíname svoj deň, má zásadný vplyv na to, ako sa bude vyvíjať jeho zvyšok. Ak si človek zvolí správnu rannú rutinu, bude menej vystresovaný, viac produktívny a celkovo spokojnejší a šťastnejší. Pochopiteľne, ak má človek deti alebo domáceho miláčika, nie je to také jednoduché. ak sa však ráno postaráte najprv o seba, hravo zvládnete aj starostlivosť o iných, píše portál CNN.

Nastavte si budík

Zvonenie budíka je pre väčšinu ľudí mimoriadne nepríjemný zvuk. Uistite sa preto, že svojmu telu doprajete každú noc dostatok spánku, aby ranné vstávanie nebolo nočnou morou. Okrem toho, budík by ste si mali každé ráno nastaviť tak, aby vás to stresovalo čo najmenej. Napríklad, ak vstávate o 7:00, aby ste v zhone o 7:30 vyleteli z dverí, možno sa budete cítiť o niečo lepšie, ak budete svoj deň začínať o niečo skôr, aby ste sa nemuseli až tak náhliť. Samozrejme, stále majte na mysli dostatok spánku. To znamená, že ak skôr vstávate, mali by ste ísť skôr aj do postele.

Zhlboka sa nadýchnite

Až priveľa ľudí siaha po telefóne skôr, ako vôbec stihne otvoriť oči. To je však chyba, nehovoriac o tom, aké je škodlivé vystresovať sa hneď skoro ráno čítaním správ a noviniek na sociálnych sieťach. Namiesto toho venujte čas dýchaniu, aspoň šesťkrát po sebe sa zhlboka nadýchnite. Ako informuje portál PubMed, správne dýchanie je forma cvičenia, ktorá nám okrem iného pomáha aj pri správnom držaní tela. Je teda omnoho dôležitejšie, ako by ste si možno mysleli.

Najprv voda, potom káva

Mnoho ľudí si ráno bez kávy nedokáže ani len predstaviť. Najprv by ste však mali siahnuť po pohári s vodou. Telo totiž stráca vodu aj počas spánku, a to potením či dýchaním. Voda vás hneď ráno nielen hydratuje, ale zrýchli metabolizmus až o 30 %, píše štúdia publikovaná v časopise JCEM.

Rozhýbte sa

Všimli ste si niekedy, že akonáhle sa zobudíme, inštinktívne svoje telo ponaťahujeme? Naše telo nás podvedome núti k pohybu po tom, čo sme dlho v pokoji. Nemusíte si hneď ráno dopriať plnohodnotné kardio, avšak 10-minút cvičenia, počas ktorého rozhýbete celé svoje telo vám pomôže efektívne naštartovať deň. Môže to síce vyznieť smiešne, no čo tak dať si 10 drepov počas toho, ako si čistíte zuby?

Upravte si posteľ

Je to síce maličkosť, no tým, že si ráno upravíte posteľ, si vytvárate akýsi podvedomý vzorec na zvyšok dňa. Udržiavate tým svoj osobný priestor čistý a pohodlný a je to drobná motivácia pokračovať takýmto spôsobom po celý zvyšok dňa. Drobné kroky urobia váš deň oveľa krajším.

Meditujte

Strávte aspoň 10 minút denne meditáciou. Každé ráno začínate deň s čistým štítom, venujte preto chvíľku tomu, aby ste si usporiadali vlastné myšlienky a upokojili sa pred náročným dňom. Ak máte problém svoje myšlienky usmerniť, pomôže vám s tým množstvo aplikácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Nezabudnite aj na trochu empatie, tú by sme mali smerovať nielen navonok, ale aj do vlastného vnútra.

Ako dokazuje štúdia publikovaná v časopise Journal of Positive School Psychology, je to skvelý spôsob, ako zredukovať hnev a agresivitu a pozitívne sa naladiť. Empatiu môžete posilňovať napríklad aj cestou do práce. Zamyslite sa napríklad nad 3 vecami, za ktoré ste v daný deň vďační.

Dôležité je, aby ste nezabúdali na slovko „rutina“. Aktivitám, ktoré nám pomáhajú pozitívne naštartovať deň, by sme sa naozaj mali venovať denne, nielen na týždeň a potom na ne na celé mesiace zabudnúť.