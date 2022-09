Od zajtra ste vojakmi. Mnohým Slovákom prišiel do schránky povolávací rozkaz, ide o podvod

Dostavte sa na vojenský útvar v Kežmarku, hlása podvodný povolávací rozkaz, ktorý si našlo v schránke viacero Slovákov. Podľa listu by ste sa mali zúčastniť dobrovoľného vojenského cvičenia v trvaní 14 dní.

O nebezpečnom podvode, ktorý vyvolal mnoho otázok, informuje Polícia SR na FB stránke Hoaxy a podvody.

Dostavte sa na vojenský útvar v Kežmarku

Podvodný povolávací rozkaz vyzýva ľudí k tomu, aby sa dostavili na vojenský útvar v Kežmarku. Zaujímavé je, že si môžete dať preplatiť náklady autobusmi ČSAD, ktoré na Slovensku ani nepremávajú. Na druhej strane povolávacieho listu sa uvádza, že nástup do základnej služby musíte ihneď oznámiť svojmu zamestnávateľovi.

Pozor na nebezpečný podvod

Polícia SR ale upozorňuje na to, že ide o podvod, ktorého cieľom je zrejme vyvolanie paniky. Polícia upozorňuje tiež na to, že ak by sa rovnaký prípad udial v minulom roku, zrejme každý by sa na tomto nepodarenom vtipe len zasmial, a povolávací rozkaz by hodil do koša. Teraz, keď u našich susedov zúri vojna, však viacero ľudí pri tomto liste spozornelo.

Na povolávanie nie je dôvod

Slovenská republika však nevyhlásila vojnový stav a nie je žiadny dôvod na to, aby vás niekto povolával do vojenskej služby. Tlačivo, ktoré si môžete nájsť v schránke, síce obsahuje vaše údaje, no jeho text je vytlačený na papieri starom niekoľko desiatok rokov. Neobsahuje žiadnu pečiatku útvaru, ako ani pravdivé informácie.

Na výzvu nijakým spôsobom nereagujte

Polícia SR v statuse upozorňuje na to, aby ste na takúto výzvu v žiadnom prípade nereagovali. List zahoďte rovno do koša a majte sa pred podvodníkmi na pozore. Uvedený falošný povolávací rozkaz môže mať súvis s aktuálnou situáciou na Ukrajine s cieľom vyvolania paniky medzi obyvateľmi SR, buďte preto obozretní a neverte ani takýmto hoaxom.