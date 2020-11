Od pondelka sa uvoľňujú opatrenia: Otvárajú sa fitness centrá, divadlá, kiná či plavárne

Na Slovensku by sa mali od pondelka (16. 11.) otvoriť kostoly, kiná, divadlá s maximálnou kapacitou 50 percent, plavárne a fitnescentrá do šiestich osôb na 15 štvorcových metrov. Informoval o tom v piatok premiér Igor Matovič (OĽANO) po rokovaní pandemickej komisie.

Spustí sa aj Slovenská hokejová liga a prvá futbalová liga, zatiaľ ale bez divákov.

Reprodukčné číslo na Slovensku je 0,7 až 0,9

Reprodukčné číslo nového koronavírusu je na Slovensku aktuálne na úrovni 0,7 až 0,9, čo je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) pozitívna správa.

Ako ďalej uviedol po rokovaní pandemickej komisie, ak by Slovensko vydržalo v tempe testovania a doterajších opatreniach, tak by sa vírus eliminoval. Na začiatku decembra by mohol byť kĺzavý medián na hodnote 500, čo sa však podľa Krajčího nepodarí dosiahnuť. Upozornil, že aj napriek zlepšeniu situácie po plošnom pretestovaní by v niektorých okresoch bolo potrebné pretestovanie.

Opatrenia by sa mali uvoľňovať pri vyššom týždňovom kĺzavom mediáne

Hodnota týždňového kĺzavého mediánu, od ktorej závisí uvoľňovanie opatrení na Slovensku, sa má zvýšiť z 500 na 750 nových prípadov ochorenia COVID-19 za deň. Zároveň by mohol opäť začať platiť semafor, podľa ktorého by sa riadili opatrenia v regiónoch.

Podmienkou je, aby v nemocniciach nebolo viac ako 2000 pacientov s ochorením COVID-19 alebo podozrením naň. Po rokovaní pandemickej komisie o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že by sa tak mala ľahšie dosiahnuť hranica, keď by sa mohli otvárať zatvorené prevádzky.

Správu budeme aktualizovať.