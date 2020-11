Peter bol na plošnom testovaní v Liverpoole: Výtery paličkou si robíte sami z hrdla a nosa, uvádzate vieru aj rasu

Uplynulé víkendy sa na Slovensku niesli v znamení celoplošného testovania antigénovými testami na koronavírus. Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii pristúpil aj anglický Liverpool k podobnej akcii, ktorá má v priebehu desiatich dní plošne otestovať miestnych obyvateľov. Slovák žijúci v Liverpoole, Peter Bodnár, nám priblížil, ako toto testovanie prebiehalo a v čom sa líšilo od toho slovenského.

Ako informovala TASR, mesto Liverpool má jeden z najvyšších počtov pozitívnych prípadov pripadajúcich na 100-tisíc obyvateľov v Británii. Kvôli tomu sa nachádza v lockdowne s najprísnejšími opatreniami a ako prvé začalo s plošným testovaním, akým sme si prešli aj my na Slovensku. Podľa britského premiéra Borisa Johnsona je práve takáto forma hromadného plošného testovania spôsob, ako adekvátne bojovať s vírusom a podľa najnovších informácií plánujú úrady spustiť plošné testovanie až v 66 ďalších oblastiach Anglicka.

Na Slovensku sa celoplošné testovanie stretlo s množstvom pozitívnych, ale aj negatívnych reakcií a rozdelilo ľudí na pomyselné dva tábory. Rozprávali sme sa so Slovákom Petrom Bodnárom, ktorý žije v Liverpoole a zúčastnil sa na testovaní, ako vníma túto situáciu a aká nálada vládne v meste. Okrem priebehu testovania nám porovnal aj to, ako rozdielne vnímajú testovanie ľudia v Liverpoole a na Slovensku.

V rozhovore so Slovákom žijúcim v Liverpoole sa dozviete: Ako vyzerá lockdown v Liverpoole?

V čom sa odlišuje od toho, ako ho poznáme my na Slovensku?

Ako prebiehalo plošné testovanie?

Akými troma spôsobmi testujú obyvateľstvo?

Ako si ľudia sami robia výter z hrdla aj nosa?

V čom vidí pozitíva a negatíva v porovnaní s testovaním na Slovensku?

Aký majú prístup k testovaniu miestni ľudia?

Čo hovorí na to, že sme na Slovensku pred testovaním takmer zažili tretiu svetovú vojnu?

Peter Bodnár nám v úvode priblížil situáciu so šírením koronavírusu v Liverpoole. “Ako určite viete, Anglicko minulý týždeň vstúpilo do druhého štvortýždňového lockdownu, ktorý bol zatiaľ stanovený do 2. decembra. Opatrenia boli nastavené nasledovne: Pracujte, pokiaľ môžete, z domu, je zakázane stretávať sa v domácnostiach, ale môžete sa stretnúť vonku na cvičenie alebo na prechádzku, ale iba 2 osoby. Taktiež je zakázané cestovať, pokiaľ to nie je nevyhnutné kvôli vašej práci,” hovorí.

Ako hovorí, z Anglicka síce letecká doprava prerušená nie je, ale lieta sa iba do krajín, ktoré lety zo Spojeného kráľovstva akceptujú. “Je posilnená kontrola v meste armádou, ktorá má zabezpečiť nestretávanie sa viac ako dvoch ľudí v skupine. Osobne som sa ale zatiaľ nestretol s tým, aby sa ma niekto pýtal kam idem alebo čo robím v meste.” Keďže je Liverpool študentské mesto, tak študenti vyhľadávajú rôzne miesta na stretnutie a párty, čo je nutné v tejto situácii obmedziť.

Bary a reštaurácie sú zatvorené, deti do škôl chodia

Situácia so zatvorenými obchodmi je v Liverpoole podobná ako počas lockdownu na Slovensku. “Podľa vyhlásenia vlády sa museli zavrieť všetky obchody, ktoré nie sú pre život dôležité, ako obchody s oblečením, nábytkom, kaderníctva, holičstvá, knižnice, múzeá, katedrály, ale aj bary alebo reštaurácie.” Na rozdiel od súčasných opatrení na Slovensku, školy a škôlky v Liverpoole zostali otvorené aj počas najprísnejšieho lockdownu.

“Ostali otvorené obchody s jedlom a večierky, reštaurácie ale iba na donášku, rovnako tiež fasfoody, hotely mohli ostať otvorené tiež a poskytovať služby pre key workerov. Hotely nesmú ubytovávať skupiny, sú kontrolované námatkovo od vlády, čo znamená, že niekto sa príde ubytovať a kontroluje, kto je v hoteli, akí hostia a či sú dodržané všetky bezpečnostné predpisy pre Covid-19. Či sa používajú správne chemikálie, či sa dezinfikuje všetko podľa predpisov, rúška u zamestnancov a hlavne či sa nerobia na hotely párty.” Peter dodáva, že rúška je povinné nosiť v škole, pri návšteve obchodu, pri práci v skladoch, ale aj v kancelárii a všade v uzatvorených priestoroch.

Plošné testovanie v Liverpoole sa začalo v piatok 6. novembra a zúčastnil sa ho aj Peter. Ako nám však prezradil, zo začiatku bolo veľmi chaotické. “Mohli ste sa objednať na určitý čas alebo iba tak prísť a vystáť si rad a čakať.”

Kým na Slovensku počas celoplošného testovania testovalo iba antigénovými testami, v Liverpoole okrem nich používali aj ďalšie dva spôsoby. Okrem PCR testov, ktoré poznáme aj u nás, testujú aj zo slín, ktoré sa na Slovensku nepoužívajú. Samotný priebeh plošného testovania sa od toho slovenského líšil tiež.

Výtery si odoberáte sami, najprv z hrdla, potom z nosa

“Najprv dostane kartu na registráciu s kódom, potom idete dovnútra, kde dostane paličku na výter, vojak alebo doktor vám vysvetlí postup výteru. Vojdete do kabínky, kde je okno a príslušný zdravotník. Výter si robíte sami, ak ste hotoví s výterom odovzdáte paličku cez okienko zdravotníkovi aj s kódom.” Takýto je postup pri antigénovom testovaní, po ktorom dostávajú testovaní výsledok, podobne ako u nás, do dvadsiatich minút. Ďalším spôsobom je laboratórne testovanie, Peter však zdôrazňuje, že výter si vždy robí testovaný sám, najprv z hrdla a potom z nosa. Po PCR testovaní majú obyvatelia Liverpoolu výsledok do 24 hodín.

Čo sa týka organizácie, tá bola podľa Petra spočiatku veľmi slabá. “O testovaní sme sa dozvedeli z televízie a správ. Neboli zaslané žiadne letáky, kedy sa začne testovať, kde a ako. Jednoducho v piatok som čítal noviny a zistil som, že už sa začalo testovať. Zatiaľ sa testuje 10 dní. Priebeh prvého dňa bol veľmi chaotický. Na test ste sa mohli objednať online na určitú hodinu alebo iba prísť a čakať. V celom Liverpoole bolo otvorených šesť extra testovacích stredísk a vy si môžete na internete nájsť podľa vašej štvrti najbližšie testovacie stredisko.”

“Ako som už spomínal, boli dve možnosti, objednať sa alebo iba prísť a čakať. Čo podľa mňa nebolo dobré riešenie, pretože nie každý mal tú možnosť sa objednať online a hlavne starší ľudia. Keďže na každú hodinu sa mohlo objednať 50 ľudí, tak tí, ktorí prišli sa iba postaviť, čakali niekedy aj štyri hodiny v rade. No ale po niekoľkých hodinách bola online objednávka zrušená a bolo možné už iba prísť a čakať v rade,” dodáva Peter k organizácii plošného testovania v Liverpoole.

V dotazníku vypĺňajú aj vieru, záujem o testovanie je vysoký

Kým sme si na Slovensku museli v rade počkať, kým zaznamenajú naše osobné údaje ručne na papier, Liverpool mal vymyslený modernejší spôsob. “Musíte sa na test zaregistrovať online, pokiaľ to neviete urobiť alebo nemáte tú možnosť, sú tam vojaci s tabletmi a registrujú ľudí a hlavne pomáhajú starším. Žiadne vypisovanie papierov, všetko online. Je tam desať základných otázok, ako vaše údaje – meno, adresa, telefónne číslo, e-mail, potom kde sa testujete a kedy, či máte symptómy alebo mal niekto z rodiny alebo priateľov, či ste zdravotník, no a posledné veľmi dôležité otázky, vaša viera a rasa. Nepochopil som to, ale keďže tu už žijem osem rokov, neprekvapilo ma to.”

Tí ľudia, ktorí sa zaregistrovali doma teda boli vybavení skôr. “Takto to bolo v prvý deň, pokiaľ viem, už na druhý deň a nasledujúce dni boli posilnené strediská vojakmi, ktorí pomáhali registrovať.” Podobne ako aj u nás teda zohráva pri testovaní dôležitú a veľmi nápomocnú funkciu práve armáda.

Peter sa testovania zúčastnil dobrovoľne a ako nám prezradil, súhlasí s ním. “Je to dobré na zistenie a zachytenie ohniska infekcie a môže to aj pomôcť k zlepšeniu situácie a vrátenia sa čím skôr do normálu. Ja som predtým pracoval v hoteli a chcel som sa iba uistiť, či som ok.” A presne to je hlavným jeho cieľom, s ktorým do neho išla aj väčšina z nás. Podobne to vníma aj množstvo ďalších ľudí v Liverpoole.

“Liverpool je veľké mesto a ľudia nemali možnosť ísť prvý deň alebo víkend, takže sa testujú stále, lebo chcú prispieť k pomoci a čím skôr sa vrátiť do normálu. Angličania sú dobrí v tom, že málo tárajú, ale vedia sa dať dohromady a ťahajú spoločne. Pochopili jedno – čím skôr sa otestujeme, tým skôr sa vrátime do normálu,” hovorí Peter.

Slovensko v príprave vedie

Dodáva, že reakcie miestnych ľudí na plošné testovanie sú veľmi pozitívne a tým, že mali možnosť otestovať sa rôznymi spôsobmi, tak to bolo pre ľudí veľmi dôveryhodné. Peter sledoval aj testovanie na Slovensku a vnímal na ňom niekoľko pozitív od organizácie v Liverpoole. “Mali ste lepšiu prípravu, viac informácií, ľudia vedeli dopredu kedy a kde sa majú ísť testovať. Nemuseli sa registrovať online a nemuseli hľadať informácie na internete,” vysvetľuje.

Ľudia na Slovensku však takmer začali tretiu svetovú vojnu

Najväčšie negatívum na plošnom testovaní na Slovensku vidí v prístupe, s akým sme k nemu išli, ale aj v prístupe vlády. “Pred testovaním ste pomaly začali tretiu svetovú vojnu, štrajky, obviňovania, nenávisť, ako keby malo prísť ku koncu sveta. A hlavne tie vyhrážky od vlády a nútenie na povinné testovanie – celé zle.” Ako hovorí, testovanie v Liverpoole nebolo povinné a nebola ohrozená ani sloboda ľudí.

“Stále sa môžete ísť testovať a taktiež sa môžete ísť prejsť do parku alebo po meste, nie je tu žiaden zákaz vychádzania. Tento program bol nastavený na zistenie ohniska vírusu. Ste pozitívna – ostávate v karanténe doma na 14 dní, potom zasa test a keď je negatívny, idete späť do práce. Ste negatívna – pokračujete v živote ako pred testom.” uzatvára Peter.

V Liverpoole, v meste s viac ako pol milióna obyvateľov, sa podľa Petra dalo pri plošnom testovaní dobrovoľne otestovať už 50 % obyvateľstva. Potvrdila to aj TASR, podľa ktorej tento druh hromadného testovania ukázal, že pozitívnych bolo 0,7 percenta z testovaných. A to sú iba tesne za polovicou testovacích dní. Podľa toho, čo nám prezradil, pristupuje k nemu so správnym prístupom a my veríme, že aj vďaka zodpovednosti ľudí, či už v Liverpoole alebo aj na Slovensku, sa nám podarí minimalizovať následky a čím skôr vrátiť k normálnemu fungovaniu, na aké sme boli pred pandémiou zvyknutí.