Od 17. mája máme oranžové okresy, otvoriť sa majú všetky školy. Znížila sa veková hranica na Pfizer a Modernu

Od budúceho pondelka (17. mája.) nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. ​Celkovo budú bordové dva okresy, červených 23 a v ružovej fáze ich bude 54. Vyplýva to z návrhu, ktorý preložil na vláde minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Vláda ho na rokovaní schválila.

Pred rokovaním vlády dnes minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský informoval, že rezort pripravuje registráciu na očkovanie, v rámci ktorej by si občania mohli voľne vybrať vakcíny na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Možnosťou by boli aj neregistrované vakcíny. Vakcínou od AstraZenecy by sa na Slovensku malo očkovať aj ďalej.

“Budeme pracovať na tom, aby občan mal voľný výber vakcín vrátane neregistrovaných,” informoval s tým, že na nábeh tohto systému potrebujú približne dva až tri týždne, teda by mohol fungovať od 1. júna.

Na margo pozastavenia očkovania prvou dávkou látky od spoločnosti AstraZeneca šéf rezortu zdravotníctva uviedol, že jedným z menej závažných dôvodov je úmrtie, ktoré sa stále prešetruje. “Hlavný dôvod je, že tých očkovacích látok nie je dostatok,” povedal. Osoby, ktoré majú mať druhú dávku tejto vakcíny, ju dostanú. Ľudia, ktorí mali dostať prvú dávku tejto látky, dostanú vakcínu od spoločnosti Pfizer. Rezort plánuje zapojiť do očkovania aj všeobecných lekárov pre dospelých. “Do portfólia dostanú všetky druhy vakcín okrem Pfizeru,” dodal Lengvarský.

Aktuálna epidemiologická situácia

V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 022 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 917 ľudí. Na JIS je 110 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 132 pacientov s ochorením COVID-19. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 289 139, za predchádzajúci deň pribudlo 13 804 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 607 810 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 5 336 ľudí.

Najviac zaočkovaných je v Bratislavskom kraji, nad 16 rokov je zaočkovaných celkovo 28 % populácie. Čo sa týka ruskej vakcíny Sputnik V, stanovisko je definitívne podpísané, môže sa používať a to krokom, keď zaplatíme požadovanú sumu. Určená bude pre ľudí od 18 do 60 rokov, očkovať sa ňou zrejme začne od 1. júna.

Hospodárske noviny priniesli informáciu, že Branislav Gröhling dnes oznámi, že od pondelka sa otvoria všetky školy na Slovensku. Presné podmienky ich fungovania by mali byť jasné po jeho vyhlásení. Vakcíny od Pfizeru a Moderny sú už dostupné aj pre ľudí od 35 rokov a teda 35+. Vyplýva to z registračného formuláru na stránke korona.gov. Informáciu potvrdil aj minister Lengvarský na brífingu.

Aktuálne sa teda na očkovanie nemôžu prihlásiť ľudia od 18 do 34 rokov, nakoľko by sa tejto vekovej kategórii mala prideľovať vakcína Astra Zeneca. Očkovanie prvou dávkou tejto vakcíny je však nateraz pozastavené. „Budeme to veľmi rýchlo riešiť. Potrebujeme naplniť kapacity tohto víkendu a potom budeme pokračovať ďalej,“ povedal minister s tým, že je možné, že vakcíny od Pfizeru a Moderny budú čoskoro otvorené pre ľudí nad 16 rokov.

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu

O novom COVID automate bude rezort informovať v piatok. Mali by v ňom byť nové pravidlá pre uvoľňovanie jednotlivých opatrení. Čo sa týka opatrení od pondelka, sú pripravené dve verzie. Jedna je podľa starého COVID automatu, druhá podľa nového. Viac informácií bude k dispozícii v piatok.

​V treťom stupni varovania (bordová fáza) budú okresy:

Myjava, okres Sobrance

V druhom stupni varovania (červená fáza) budú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres Dolný Kubín, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Revúca, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Stará Ľubovňa, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou,

V prvom stupni varovania (ružová fáza) budú okresy:

okres Bratislava I.-V., okres Čadca, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Gelnica, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Šaľa, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen,

V druhom stupni ostražitosti (oranžová fáza) budú okresy: