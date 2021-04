Ak nám to pandemická situácia dovolí, od 15. mája by sa mohol zrušiť zákaz cestovania na dovolenky. Na sociálnej sieti to oznámil štátny tajomník Martin Klus. Tiež podporuje myšlienku cestovného semaforu, ktorý už bol v platnosti po prvej vlne.

“Samozrejme, všetko bude závisieť od pandemickej situácie, ale nie je vylúčené, že dovolenkovú sezónu otvoríme už 15. mája. Realita je taká, že zatiaľ platí termín 28. máj, ale s dobrým vývojom pandemickej situácie sa môže o dva týždne skôr zrušiť nielen núdzový stav, ale aj zákaz cestovania,” píše v statuse Klus.

Čo je to cestovný semafor a ako funguje?

Martin Klus vysvetľuje, že by takýto semafor fungoval rovnako, ako v minulosti. “Postupne sa rozrastal o zoznam tzv. bezpečných „zelených“ krajín, ktoré sme mohli navštíviť bez povinnej karantény pri návrate domov. Konzílium sa zhodlo na tom, že by sme sa mohli vrátiť k režimu, ktorý rozlišoval červené (tzv. rizikové krajiny), žlté (menej rizikové krajiny z ktorých by napr. bol potrebný návrat s testom) a zelené krajiny (relatívne bezpečné). Tento semafor sa bude odvíjať aj od množstva zaočkovaných,” doplnil v závere príspevku.

Slováci na dovolenku cestovať nemôžu

Ešte v stredu (17. 3.) avizoval Eduard Heger (vtedy ešte minister financií), že sa obmedzia dovolenky v zahraničí. Vláda neskôr tento návrh schválila a to úpravou výnimky zo zákazu vychádzania. Po novom teda človek do zahraničia vycestovať môže, no nie s cieľom rekreácie a teda dovolenky. Táto výnimka stále platí.

Rozhodnutie zákazu vycestovať do zahraničia s cieľom rekreácie prijala vláda SR, na základe odporúčania pandemickej komisie. Toto opatrenie bolo reakciou na nepriaznivú pandemickú situáciu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ide o jedno z vládnych opatrení, ktoré malo podľa Hegera zamedziť neférovosti, keďže vtedy nebolo možné nedôvodne cestovať medzi okresmi.