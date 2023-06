Od 1. júla sa mení výška odvodov do Sociálnej poisťovne. Vypočítajte si v online kalkulačke, koľko budete platiť

Ak patríte do skupiny SZČO, pre niektorých z vás sa od leta menia podmienky platenia odvodov do sociálnej poisťovne. Týka sa to však len tých, ktorí podali daňové priznanie za rok 2022 v riadnom termíne, teda do 1. marca 2023, píše portál Finsider.

Pre istú časť samostatne zárobkovo činných osôb sa od 1. júla 2023 menia podmienky platenia sociálnych odvodov. Ako vyplýva zo zákona, podmienky sa o pár dní zmenia najmä pre tých, ktorí podali daňové priznanie, teda priznali zárobok za rok 2022 v riadne stanovenom termíne, teda do 1. marca 2023.

Istej časti živnostníkov sa platby nezvýšia, iným narastú a potom sú aj takí, ktorí budú od platenia odvodov oslobodení. Ak teda patríte medzi SZČO a podali ste daňové priznanie ešte v marci, môžete patriť do jednej z troch skupín.

Sú tri alternatívy

Ak ste zarobili za rok 2022 menej ako 7 266 eur, povinnosť na platenie odvodov vám zaniká. Ak to bolo viac, suma bude vypočítaná na základe vášho príjmu. Treťou skupinou sú tí, ktorí doteraz neplatili žiadne odvody, respektíve boli len v minimálnej výške, alebo bola suma sociálnych odvodov vypočítaná podľa ich príjmov z roku 2021. Tí budú od júla platiť podľa zárobku z roku 2022.

Sociálna poisťovňa vám teraz dokáže pomocou online kalkulačky presne vyrátať, aké odvody budete musieť platiť od 1. júla, pričom každá SZČO bude o zmene informovaná aj písomne a to do 21. júla s povinnosťou zaplatiť odvody najneskôr do 8. augusta 2023.

Kalkulačka funguje tak, že v prvom kroku uvediete váš príjem, v ďalších krokoch si vyberiete, či zadáte čiastkový základ dane + sumu zaplateného zdravotného poistenia, respektíve vymeriavací základ, približuje Finsider.

Od roku 2024 opäť vyššie odvody

Na začiatku budúceho roka stúpnu mesačné platby do poisťovní aj živnostníkom, ktorým sa suma v júli nezmení. Minimálne odvody do sociálnej, aj zdravotnej poisťovne spolu stúpnu o 21,92 eura, pričom sociálka pôjde hore o 15,41 eura a zdravotka o 6,51 eura.