Ochorieme kvôli zime a pomôže nám slepačia polievka? Toto sú najčastejšie mýty o prechladnutí

Hovorí sa, že prechladnutie, ktoré sa nelieči trvá týždeň a to, ktoré sa lieči, trvá 7 dní. To môže, avšak nemusí byť úplná pravda. V každom prípade, prechladnutie je najbežnejšie respiračné ochorenie, a tak existujte množstvo “zaručených” či “tradičných” liekov naň.

Lekári Duane Mellor a James Brown z Aston University v Spojenom Kráľovstve sa k téme na portáli The Conversation vyjadrili po tom, ako sa stalo virálnym video na sociálnej sieti Tik Tok, kde bolo odporúčané s prechladnutím bojovať so strúčikom cesnaku v nose.

Prechladnutie zo zimy

Za týmto tvrdením je trochu pravdy. Prechladnutie býva bežnejšie v zime, pretože zmeny teploty môžu ovplyvniť výstelku nášho hrdla a priedušiek, čo môže vírusom uľahčiť cestu k infikovaniu buniek.

Hlavným dôvodom je však to, že veľa času počas zimy trávime vo vnútri a sme tak bližšie k iným ľuďom, čo je ideálny spôsob na prenos vírusov.

Pomáha cesnak v nose?

Nový trend na Tik Toku hovorí o strčení si strúčika cesnaku do nosa, pretože pôsobí ako dekongestant, teda ako prípravok, ktorý odstraňuje zdurenie sliznice.

Strčenie si hocičoho do nosa blokuje tok hlienov, takže keď sa odstráni, hlieny začnú z nosa kvapkať či vytekať. Hlien má ale funkciu zachytávania a odstraňovania patogénov, a tiež obsahuje protilátky, a tak napomáha znižovať infekčnosť a šírenie vírusov.

Strkať si hocičo do nosa tak nie je dobrý nápad. Cesnak navyše obsahuje celý rad látok, ktoré môžu dráždiť nos. Navyše cesnak ale aj iné predmety v nose môže poškodiť výstelku spôsobiť krvácanie či uviaznutie. Strúčik tak do nosa jednoznačne nepatrí.

Bylinky a prechladnutie

Rôzne bylinné prípravky tvrdia, že dokážu zabrániť, alebo ak nie, tak aspoň urýchliť liečbu prechladnutia. Často je spomínaná echinacea. Niektoré štúdie naznačujú, že by mohla mať preventívny účinok, ale dôkazy neukazujú štatisticky významné skrátenie doby ochorenia. Kurkuma je tiež podobne propagovaná ako preventívny liek, ale opäť neexistujú žiadne spoľahlivé dôkazy o jej účinnosti.

Vitamín C

Linus Pauling, nositeľ Nobelovej ceny naznačil, že vitamín C vo vysokých dávkach, by mohol byť účinnou liečbou mnohých vírusových ochorení. Výskumy však hovoria, že vitamín C síce nezabráni prechladnutiu, ale môže skrátiť jeho trvanie u niektorých pacientov. Keďže doplnky s obsahom vitamínu C vo výške 200 mg denne sú považované za nízkorizikové, môže to byť účinná stratégia v boji s prebiehajúcim prechladnutím.

A čo vitamín D?

Vitamín D je mimoriadne dôležitý v súvislosti so zdravými kosťami, pri podpore imunity a tiež pomáha v boji s vírusmi. Problémom je však jeho množstvo v tele, keďže sa často získava zo slnečného žiarenia. Keďže cez zimu je prirodzene svetla menej, je rozumné siahnuť po doplnku vitamínu D.

A čo slepačia polievka?

Slepačia či kuracia polievka je odjakživa domácim liekom na prechladnutie. Je však veľmi nepravdepodobné, že by dokázala efektívne bojovať s infekciou. Voda v polievke však pomáha s hydratáciou, ktorá býva pri prechladnutí problém. A tiež, ako väčšina horúcich nápojov môže pomôcť zmierňovať bolestivosť dutín. Existujú štúdie, ktoré skúmajú jej účinok na imunitu, no ani zďaleka nie sú presvedčivé.

Žiaľ, neexistujú žiadne zázračné lieky na prechladnutie. Niektoré odporúčania nie sú škodlivé a dokážu pomôcť, ako napríklad užívanie vitamínu C (vhodnejší je však prírodný variant v podobe ovocia a zeleniny) a tiež užívanie vitamínu D. Pomôcť môže aj zinok avšak iba pri vypuknutí počiatočných príznakov. Neublíži ani domáca slepačia polievka. Rozhodne je však zbytočné a riskantné si strčiť strúčik cesnaku do nosa. Lepšie urobíte, ak ho dáte do už spomínanej polievky.