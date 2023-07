Obsahuje vražedné otázky: Mladí Juhokórejčania musia zdolať ťažký 8-hodinový test, páchajú kvôli nemu samovraždy

Vychovávať dieťa v Južnej Kórei nie je jednoduché. V čase, keď už batoľa vie chodiť, mnohí rodičia už začínajú vyhľadávať elitné súkromné škôlky. Začínajú tak potomstvo pripravovať na náročný 8-hodinový test, kvôli ktorému si niektorí dokonca siahnu na život.

Test má rozhodnúť o ich ďalšom živote

Ako informuje web CNN, keď deti dosiahnu vek 18 rokov, musia zdolať povestnú nekompromisnú osemhodinovú štátnu prijímaciu skúšku na vysokú školu, známu ako Suneung, ak chcú získať miesto na prestížnej univerzite.

K tomuto bodu však vedie náročná a nákladná cesta, ktorá si vyberá svoju daň tak u rodičov, ako aj u detí. Je to systém, ktorý výskumníci, politici, učitelia a rodičia obviňujú z množstva problémov, od nerovnosti vo vzdelávaní, cez duševné choroby mladých ľudí, až po klesajúcu pôrodnosť v krajine.

Juhokórejská vláda v nádeji, že vyrieši niektoré z týchto problémov, urobila tento týždeň kontroverzný krok — zjednodušila prijímacie skúšky na vysoké školy. Z testu budú odstránené takzvané „vražedné otázky“. Tieto notoricky ťažké otázky niekedy obsahujú materiál, ktorý nie je zahrnutý v učebných osnovách verejných škôl. To poskytuje nespravodlivú výhodu študentom s prístupom k súkromnému doučovaniu.

Hoci vyhľadať doučovanie je osobná voľba rodičov a detí, mnohí sa cítia byť nútení tak urobiť kvôli intenzívnej súťaži o dobré výsledky v skúške. Ministerstvo sa snaží prelomiť začarovaný kruh súkromného vzdelávania, ktorý zvyšuje záťaž pre rodičov a zapríčiňuje nespravodlivosť vo vzdelávaní.

Deti potrápia tzv. vražedné otázky

Kým juhokórejskí tínedžeri nastúpia na strednú školu, väčšina ich života sa točí okolo študijných výsledkov a príprav na náročný test Suneung. Dátum, v ktorý sa test koná, je pre mnohých dňom, kedy sa rozhodne o celej ich budúcnosti. Majú dobrý dôvod byť znepokojení. Tzv. vražedné otázky sa pohybujú od pokročilých výpočtov, z ktorých bolí hlava, až po nejasné literárne úryvky, ktoré je potrebné analyzovať.

Jedna z otázok, v ktorej sa kombinovali matematické pojmy, ako napríklad diferenciácia zložených funkcií, bola považovaná za zložitejšiu ako tie, ktoré sa preberajú na štátnych školách. To môže spôsobiť psychickú záťaž pre účastníkov testov, myslí si ministerstvo. V ďalšej vzorovej otázke mali účastníci testu analyzovať dlhý úryvok o filozofii vedomia.

Vzhľadom na takéto ťažké podmienky sa väčšina kórejských študentov zapíše na dodatočné doučovanie alebo do súkromných škôl známych ako „hagwons“. Je bežné, že študenti chodia z bežných školských hodín rovno na večerné hodiny do hagwonu. Potom pokračujú v štúdiu sami až do skorých ranných hodín. Výsledkom je, že priemysel hagwonov je mimoriadne ziskový. V roku 2022 Juhokórejčania podľa ministerstva školstva minuli na súkromné vzdelávanie v prepočte vyše 18 miliónov eur.

Rodiny si to nemôžu dovoliť

To vytvára obrovský tlak na rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť dodatočné vzdelávanie. Konkurencia pri prijímaní na univerzity je v krajine, kde takmer 70 % študentov nastupuje na vysokú školu, ešte väčšia, ako v iných bohatých krajinách. Podľa OECD je to 51 % v Spojených štátoch a 57 % vo Veľkej Británii. Preto mnoho rodín investuje do vzdelávania detí celoživotné úspory. Vláda preto zriadila dočasné telefonické centrum, kde môžu obyvatelia nahlasovať pochybenia zo strany hagwonov a súkromných akadémií.

Kritici už dlho tvrdia, že záťaž študentov je jedným z faktorov, ktoré spôsobujú krízu duševného zdravia v krajine. Tá má totiž najvyššiu mieru samovrážd spomedzi krajín OECD. Štvrtina chlapcov a každé tretie dievča tiež trpia depresiou. Najväčšou starosťou detí vo veku od 13 do 18 rokov je práve vzdelanie. Odborníci sa domnievajú, že obrovské výdavky sú hlavným faktorom, ktorý spôsobuje rastúcu neochotu Juhokórejčanov mať deti, spolu s ďalšími záťažami, ako je dlhý pracovný čas, stagnujúce mzdy a vysoké náklady na bývanie.