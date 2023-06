Obrovský zvrat v zmiznutí dievčaťa po 35 rokoch: Našli sa nové dôkazy, takáto má byť pravda o tajomnej fotke

V septembri uplynie 35 rokov od zmiznutia Tary Calico, mladej tínedžerky, ktorej prípad dodnes nebol objasnený. No ako informuje The Sun, vyzerá to, že by po takomto dlhom čase mohol dostať svoj definitívny koniec. Vyšetrovanie zaznamenalo výrazný pokrok a zdá sa, že konečne je dostatok dôkazov na usvedčenie páchateľov. To by mohlo znamenať, že po dlhých desiatkach rokov bude teda jasnejšie, čo sa stalo.

Blízki Tary Calico, či okolie, ktoré dievča poznalo, si dodnes nemohli poriadne vydýchnuť. Spomeňme napríklad jej spolužiačku Melindu Esquibel, ktorá celé roky zasvätila hľadaniu odpovedí na otázky a upozorňovala na zlyhanie vyšetrovania.

No ako prezradil poručík Joseph Rowland pre The Sun, orgány činné v trestnom konaní sa domnievajú, že identifikovali páchateľov zodpovedných za zmiznutie dievčaťa.

Mali sa objaviť aj nové dôkazy, no keďže už prešiel taký dlhý čas, nie je to jednoduché.

El 15 de junio de 1989, una mujer encontró esta foto en el estacionamiento de una tienda. La mujer llamó a la policía. Durante el tiempo que se encontró esta foto, una niña de 19 años llamada Tara Calico que era originaria de Nuevo México estuvo desaparecida durante un año. pic.twitter.com/UBlXMbN5hq — Mundo Mórbido 💀 (@mundo_morbido) February 14, 2022

Záhada tajomného polaroidu

20. septembra 1988 sa 19-ročná Tara z USA vydala na svoj tradičný výlet na bicykli. All That’s Interesting vysvetľuje, že na tom nebolo nič neobvyklé, práve naopak. Jazdila pravidelne, na rovnakej trase a niekedy dokonca aj so svojou mamou Patty Doel. Tentoraz však išla sama, a za bieleho dňa. Zmizla však bez akýchkoľvek svedkov.

Keď sa nevracala domov, Patty sa ju rozhodla ísť hľadať. Presne tak, ako mladé dievča zavtipkovalo pred svojím posledným odchodom z domu. Tara mala totiž dohodnuté plány na víkend a nedávalo zmysel, aby sa na ne len tak vykašľala. Patty na bicykli prečesávala ich pravidelnú trasu, po dcére však nebolo ani stopy. Našiel sa iba walkman, ktorý mohol patriť jej. Nezostávalo teda nič iné, ako zalarmovať na pomoc políciu.

Polícia začala prečesávať okolie, no bezvýsledne. Podobne to skončilo aj s vypočúvaním. Nikto nič netušil a vyzeralo to, akoby sa po Tare a bicykli zľahla zem. Mesiace plynuli a Patty s nevlastným otcom Tary čakali na akékoľvek informácie, no bezvýsledne.

Všetko sa ešte viac zamotalo, keď sa na parkovisku istého obchodu 15. júna 1989 objavila záhadná polaroidná fotografia, ktorá je plná otáznikov. Nachádzajú sa na nej dievča a chlapec ležiaci na prikrývkach, pravdepodobne so zviazanými rukami a páskou zalepenými ústami. Fotka podľa všetkého pochádzala z bielej dodávky, ktorá bola na mieste zaparkovaná a videla ju tam svedkyňa, ktorá fotku našla.

Fotografia obletela Ameriku a vynorila sa podstatná otázka: je dievča zobrazené na nej hľadaná Tara?

Kamarátka si myslí, že nie

The Sun spomína teóriu spolužiačky Melindy, ktorá si je po rokoch istá tým, že ju v osudný deň prenasledovala skupina chlapcov, ktorí ju hneď v nasledujúcu noc zabili a pochovali v okolí.

Nemyslí si teda, že Tara nejako súvisí so záhadou objaveného polaroidu, aj keď jej rodina verila tomu, že dievča na fotke bola skutočne ona. Patty aj Tarin biologický otec sú už mŕtvi, správy však spomínajú, že jej nevlastný otec stále čaká, že sa dozvie pravdu o tom, čo sa stalo.

Viac o zmiznutí Tary Calico sa dozviete v našom článku.