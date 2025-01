Obrovské slzy v očiach: Bývalý detský herec zomrel uväznený v horiacom dome. Mama mu nedokázala pomôcť

Zo zahraničia prichádzajú zdrvujúce správy. Požiare v Los Angeles pripravili v stredu o život 32-ročného Roryho Calluma Sykesa, ktorý odišiel za mimoriadne smutných okolností.

Niekdajšiemu detskému hercovi sa stali devastujúce požiare osudnými, informoval The Sun. Rory Sykes, ktorý sa narodil slepý a s mozgovou obrnou, sa nachádzal práve v dome v Malibu so svojou mamou, keď sa od žeravých uhlíkov zapálila strecha.

Mama sa ocitla v náročnej situácii. Snažili sa oheň uhasiť, avšak voda bola odstavená. Keďže sa jej nepodarilo dovolať na tiesňovú linku, rozhodla sa vydať hľadať pomoc, zatiaľ čo Rory zostal v dome. No nepodarilo sa jej to včas.

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx

— Shelley Sykes (@shelleysykes) January 9, 2025