Obrovské faux pas vo svete umenia. Zistilo sa, že slávny obraz bol vystavený hore nohami 77 rokov

Obraz od holandského abstraktného maliara Pieta Mondriana visí v rôznych múzeách hore nohami už od jeho prvého vystavenia pred 77 rokmi, zistila nemecká historička umenia. Varovala však, že ak by sa dielo teraz zavesilo správnou stranou nahor, mohlo by sa rozpadnúť.

Obraz s názvom „New York City I“ je z roku 1941 a tvorí ho zložitá geometrická sieť červených, žltých, čiernych a modrých lepiacich pások.

Obraz bol prvýkrát vystavený v newyorskom Múzeu moderného umenia (MoMA) v roku 1945, od roku 1980 visí v Umeleckej zbierke nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko (Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen) v Düsseldorfe.

Tak, ako je obraz v súčasnosti zavesený, sa rôznofarebné línie v spodnej časti zhusťujú a naznačujú mimoriadne zjednodušenú verziu panorámy. Keď však kurátorka Susanne Meyerová-Büserová začala začiatkom roka pripravovať novú výstavu zmieneného nemeckého múzea o tomto avantgardnom umelcovi, uvedomila si, že obraz by mal byť opačne, informoval v piatok denník The Guardian.

🖼️ For the last 77 years Piet Mondrian’s famous artwork ‘New York City I’ has been hanging upside down. It will probably remain an ‘everlasting mystery’ how it came to that, said the curator of an upcoming Mondrian exhibition pic.twitter.com/8osuuzth3e

— Reuters (@Reuters) October 28, 2022