Disney rozpútal búrlivú diskusiu. Prvýkrát vytvoril animovaný film s obéznou postavou v hlavnej úlohe

Nie je to tak dávno, čo sa vo svete animovaných filmov z dielne Disney prvýkrát objavili hlavné postavy s okuliarmi. Tentoraz v hlavnej úlohe hviezdi dievča s nadváhou. Hlavným cieľom filmu bolo rozpútať diskusiu o plus size postavách, ale aj o tom, ako mladí ľudia vnímajú svoje telo.

Článok pokračuje pod videom ↓

V hlavnej úlohe plus size postava

Streamovací gigant Disney+ nedávno prišiel s krátkym filmom s názvom Reflect. Ako informuje web Newsweek, hlavnou postavou je mladá žena Bianca, ktorá trpí nadváhou, no miluje balet. Animácia rozpútala búrlivé diskusie. Kým kritici chvália tvorcov za to, že konečne sa v animákoch objavujú rôznorodé postavy, mnoho ľudí na sociálnych sieťach ich kritizuje za to, že zľahčujú obezitu. Vraj takýmto spôsobom deťom ukazujú, že obezita je v poriadku.

Bianca v animovanom filme pritom bojuje s tým, ako vyzerá. V istom momente tancuje cez polámané zrkadlá, čo symbolizuje jej boj s vlastným výzorom a s nízkym sebavedomím. Napokon však v sebe nájde vnútornú silu a zbaví sa strachu a pochybností, píše The New York Post.

Niektorí chvália, iní kritizujú

Krátky film režírovala Hillary Bradfieldová, ktorá si na konto okrem iného pripísala aj animovaný film Čarovný svet (Encanto) či Ľadové kráľovstvo 2 (Frozen 2). Navyše, v sérii experimentálnych filmov zo série Short Curcuit sa venuje témam pozitívneho vnímania samého seba a svojho tela.

Kým ale niektorí jej počin chvália, iní hovoria, že by nebolo dobré, keby v animovanom filme vyobrazovala anorexiu, a teda nie je v poriadku ani vykresľovať obezitu ako niečo, čo je zdravé.

Ďalší ale hovoria, že animovaný film Reflect v sebe nesie dôležitý odkaz pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa trápia kvôli svojmu výzoru. „Moje 16-ročné ja naozaj potrebovalo vidieť tento krátky film od Disney predtým, ako som skončila s baletom, lebo som nechcela byť to tučné dievča v triede,“ napísala jedna z používateliek Twitteru.