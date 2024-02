Obľúbené Tiché miesto sa vracia aj s obrovským odhalením, na ktoré všetci čakajú. Ukáže, ako to celé začalo

Hororová séria Tiché miesto odštartovala veľmi solídne – to, čo spočiatku vyzeralo trošku komornejšie, sa už v závere prvej časti zmenilo na parádny akčný horor. Toto žánrové zaradenie dvojka len potvrdila, no aj najnovší prequel, teda nultý diel, to celé ešte aj zvýrazní. Prvý trailer na „nultý diel“ Tichého miesta nám ukáže, ako to celé začalo.

Na úplnom začiatku, teda v roku 2018, sme mali možnosť vidieť najlepší z hororových počinov za posledných niekoľko rokov. Horor, v ktorom sa prakticky nerozpráva, pretože pre hlavných hrdinov by to znamenalo smrť, sa stal kasovým trhákom. A aj keď vyslovene druhý diel Tiché miesto (A Quiet Place), nepotrebovalo, o dva roky sme sa ho predsa len dočkali. Aj ten zopakoval svoj predošlý úspech a frančíza bola na svete.

Najskôr nulka, potom trojka

Tvorcovia oznámili nielen vznik tretieho dielu, ktorý bude mať režisérsky pod taktovkou opäť John Krasinski (Tiché miesto 1 a 2, The Office, Jack Reacher), ale aj prequelu, ktorý pod názvom Tiché miesto: Prvý deň (A Quiet Place: Day One) dorazí do kín už na začiatku letných prázdnin.

Iné postavy, iné prostredie, rovnaký nepriateľ, no najmä vysvetlenie, čo bytosti z vesmíru citlivé na zvuk na Zemi chcú. To všetko v novej kapitole Tichého miesta uvidíme. Prvý trailer sľubuje nálož nervy drviacich scén, ktoré budú poprepletané vymakanými momentmi, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani solídny katastrofický film o konci sveta. Ukážku si môžete pozrieť nižšie.

Ako názov a aj trailer sľubujú, dostaneme sa na samotný začiatok mimozemskej invázie a spoznáme sa najmä s novými postavami, aj keď jeden navrátilec sa ukáže. Svoju postavu z dvojky si zopakuje herec Djimon Hounsou, ku ktorému sa pridajú nováčikovia ako Lupita Nyong´o (Black Panther, Star Wars VI – IX) či Joseph Quinn (známy zo seriálu Stranger Things). Dej sa tentoraz bude namiesto odľahlých častí Ameriky odohrávať v meste, ktoré odolávalo nejednej katastrofe, v New York City.

Režisérsky sa o projekt postaral Michael Sarnoski, ktorý k filmu napísal aj scenár podľa príbehu, ktorý dal dohromady spolu s Krasinskim. Premiéry na veľkom plátne sa dočkáme už 27. júna 2024. Prvý diel si môžete pozrieť v pôvodnom znení a titulkami, či v českom dabingu na streamovacej platforme SkyShowtime. Druhý diel je dostupný len v online VOD službách.