Obľúbené miesto v Chorvátsku bojuje s nechutným problémom: Úrady neodporúčajú vstup do mora, obsahuje nebezpečnú baktériu

Chorvátsko je bezpochyby jednou z najobľúbenejších dovolenkových destinácií množstva Slovákov. Je dobre dostupné autom, ponúka množstvo krásnych miest a dohovoríte sa aj bez angličtiny. Túto sezónu však poznačil odporný problém.

Neodporúčajú vstup do mora

Z viacerých miest už bolo hlásené, že more je znečistené výkalmi. Ako upozorňuje TN Nova, nepríjemnosť už zasiahla aj ostrov Korčula, kde úrady až do odvolania neodporúčajú kúpanie. More navyše obsahuje aj nebezpečné baktérie.

„Zistili sme, že výsledky rozboru mora na pláži Lume v Smokvici, odobrané 29. júla, prekročili povolené hodnoty pre mikrobiologický ukazovateľ baktérie Escherichia coli,“ uviedol miestny Ústav verejného zdravia. Ako sa fekálie dostali do mora, nie je zatiaľ verejnosti známe.

Turistom i miestnym preto úrady odporučili, aby nevstupovali do mora, a to až do odvolania. V opačnom prípade môžu čeliť nepríjemným zdravotným problémom.

Úrady plánujú odber vzoriek opakovať až do doby, kým výsledky nedosiahnu povolené hodnoty. Do tej doby je kúpanie v mori v okolí ostrova nebezpečné. O situácii už bola informovaná aj Inšpekcia ochrany životného prostredia.