Obľúbená speváčka Rihanna šokovala radikálnou premenou. Zmenila účes a predviedla sa v plnej kráse a prirodzenosti

Rihannu zahliadli v New Yorku, ako hrdo predvádza svoje prirodzené vlasy, a to len týždeň po tom, ako predstavila svoju novú kozmetiku, ktorá sa zaoberá starostlivosťou o ne. Ľudia pritom hovoria, že to nie je náhoda.

Ako upozornil portál TMZ, skvelú speváčku a podnikateľku zazreli, ako hrdo nosí svoje prirodzené kučeravé vlasy a zdá sa, že hodila za hlavu umelé predlžovanie aj parochne. Riri mala krátke vlasy už aj predtým, teraz sa však ukázala v plnej kráse a prirodzenosti. Je to určite dobrý ťah pred uvedením jej novej vlasovej kozmetiky Fenty, ktorá sa dostane na trh už 13. júna.

Prirodzený vzhľad

Svoj nový vzhľad predviedla na uvádzacej párty, kedy mnohých ľudí poriadne prekvapila. Avšak s novým vzhľadom ju už deň pred večierkom zachytili paparazzi. Vlasy sa jej perfektne hodili aj k celkovému outfitu, ktorý zvolila na párty. Oblečené mala puzdrové šaty bordovej farby doplnené koženou bundou rovnakej farby. K tomu všetkému zladila aj doplnky.