Obľúbená slovenská dobrota sa ocitla v rebríčku TOP 50 najlepších „sušienok“ na svete. Pozrite si celý zoznam

Slovensko sa môže pochváliť jednou z najlepších „dobrôt na svete“. Prebojovala sa do zoznamu TOP 50 najlepších sušienok na svete, ktorý zverejnil známy kulinársky portál Taste Atlas.

V rebríčku „50 Best Cookies in the World“ sa ocitlo aj Slovensko, a to s laskonkami na 43. mieste, dostali pomerne slušné hodnotenie 3,9. Spomedzi okolitých krajín, sa pochváliť môžu naši susedia, do zoznamu sa Česku podarilo prebojovať až s troma „suchými koláčmi, resp. drobným pečivom.

Česko sa do rebríčka dostalo s Pardubickým perníkom, ten sa umiestnil na 26. mieste s hodnotením 4,0. Rovnaké hodnotenie, no vyššie umiestnenie získali Štramberské uši. Najvyššie hodnotenie spomedzi českých „suchých koláčov“ získali perníčky všeobecne, dostali sa na 19. miesto.

Zoznamu absolútne kraľuje na prvom mieste škótske Petticoat Tails, druhú pozíciu si vyslúžili alžírske Makroud El Louse, a tretia priečka patrí argentínskym Alfajores. Pozrite si celý rebríček: