Obľúbená príchuť čipsov bude zrejme zakázaná. Na Slovensku patrí medzi najpopulárnejšie

Hoci výrobcovia čipsov dnes už prichádzajú s príchuťami od výmyslu sveta, na pultoch slovenských obchodov majú čipsy s údenou príchuťou svoje pevné a neohrozené miesto. To sa však má čoskoro zmeniť, informuje portál dtest.cz.

Problémový tekutý dym

Európska únia chystá zákaz takzvaného tekutého dymu. Práve vďaka nemu majú spomínané čipsy, ale aj iné potraviny, svoju typickú arómu. Tekutý dym, ktorý sa vyrába skvapalnením dymu z horenia dreva, totiž škodí zdraviu, môže ničiť DNA a zvyšovať riziko vzniku rakoviny či dedičných chorôb.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín na túto skutočnosť upozornil ešte v novembri 2023. Európska únia sa preto chystá spomínanú látku zakázať a zákaz by mohol vstúpiť do platnosti už od marca. O škodlivosti tekutého dymu sa pritom začalo hovoriť ešte v roku 2009 a od roku 2012 došlo k sprísneniu podmienok testovania.

Ak by však aj od začiatku nového mesiaca k zákazu naozaj došlo, trvalo by niekoľko mesiacov, kým by dané produkty úplne vymizli z pultov. Výrobcovia by taktiež potrebovali čas na prispôsobenie receptúr a výrobných procesov.