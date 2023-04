Objavilo sa kontroverzné video, v ktorom Dalajláma šteklí Lady Gagu po holom kolene. Ľudia ho nazývajú perverzákom

Pred niekoľkými dňami svet obletelo video, na ktorom chcel budhistický vodca Dalajláma od malého chlapca bozk a „cucanie“ jazyka. Portál UNILAD upozornil na ďalšie zábery, ktoré sa na Twitteri po rokoch objavili. Ukazujú ho v spoločnosti speváčky Lady Gaga, ktorej chytal koleno.

Video síce pochádza ešte z roku 2016, no v súvislosti s novou kauzou vyvolalo na sociálnej sieti rozruch.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS

— Oli London (@OliLondonTV) April 13, 2023