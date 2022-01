Objavil vieru v Ježiša a priznal sa k vražde spred 30 rokov. Desivé priznanie urobil počas rozhovoru v TV

Nejedna vražda zostáva nevyriešená desiatky rokov. Rodinní príslušníci nemôžu pokojne spávať s vedomím, že vrah ich milovanej osoby je stále na slobode. Občas sa však karta predsa len obráti. Podobne to bolo aj v tomto prípade. Vrah sa priznal počas rozhovoru v televízii, následne sa sám dobrovoľne udal na polícii.

Mal pri sebe veľké množstvo peňazí

Dobodané telo Franka McAlistera sa v roku 1994 našlo bez známok života neďaleko kalifornského mesta Redding. Vražda bola obzvlášť brutálna, mladého muža niekto viackrát bodal do oblasti hrudníka, ale aj do hlavy. Polícia robila, čo mohla, aby našla páchateľa, avšak bez úspechu. Vyšetrovanie intenzívne prebiehalo niekoľko rokov, no nepodarilo sa im nájsť ani jedinú užitočnú stopu. Napokon prípad postupne zapadal prachom. V čase vraždy mal Frank len 19 rokov a celý život pred sebou. Ako píše portál All That Is Interesting, motívom boli s najväčšou pravdepodobnosťou peniaze.

Krátko pred smrťou totiž získal z poistky finančnú čiastku vo výške 4 500 dolárov. Tá mu bola vyplatená kvôli autonehode, ktorú utrpel v marci v roku 1993. Peniaze dostal Frank v máji a presne v deň, kedy ich obdržal (7. mája), ho naposledy videli živého v spoločnosti jeho priateľky. Práve tá ho neskôr nahlásila na polícii ako nezvestného. Rodina bola zúfalá. Už v roku 1993 Frankov otec Doug v rozhovore priznal, že v čase, keď jeho syna videli živého naposledy, mal pri sebe tisícky dolárov. Obával sa preto najhoršieho.

Ani o McAlisterovi sa nedá povedať, že by bol svätec. Peniaze chce totiž využiť na nákup väčšieho množstva metamfetamínu, ktorý by potom predával so ziskom. Jeho kostrové pozostatky objavil takmer o rok neskôr, v apríli v roku 1994, okoloidúci turista.

Už takto viac žiť nedokázal, chcel očistiť svoje svedomie

Zdalo sa, že prípad zostane nevyriešený už navždy. Situácia sa však nečakane zmenila, keď sa v tom čase 44-ročný Brian Hawkins objavil v roku 2018 v televízii a rozhodol sa očistiť svoje svedomie. V rozhovore pre KRCR priznal, že na Frankovej vražde sa podieľal aj on, no objavil vieru v Ježiša Krista a už takto nemôže viac žiť. Akékoľvek detaily v rozhovore vyzradiť odmietol, celý príbeh rozpovedal až vyšetrovateľom na polícii.

Priznal, že život s nečistým svedomím je pre neho hotovým peklom. „Každá minúta každého dňa je absolútnou nočnou morou,“ vyjadril sa v rozhovore podľa portálu ABC News Brian. Samozrejme, divákov priznanie k odpornému činu šokovalo. Ihneď po ňom sa Brian vybral na políciu a sám sa udal, napokon bol zatknutý a obvinený z vraždy prvého stupňa.

Ako informuje portál Law & Crime, Brian nekonal sám, mal dvoch komplicov. Po tom, ako sa dobrovoľne udal, polícii vyzradil aj ich mená. Boli nimi súrodenci – 49-ročný Curtis Culver a 45-ročná Shanna Culverová, ktorá bola v tom čase Brianovou priateľkou. Polícia ich našla a zadržala v priebehu nasledujúcich 12 hodín.

Obaja sa priznali a už v roku 2018 skončili za mrežami. 14. januára tohto roka boli definitívne obvinení z napadnutia, zabitia a z lúpeže. Vzhľadom na okolnosti zvláštneho prípadu bol Brian odsúdený na 25 rokov za mrežami, hroziť mu však môže aj doživotie. Shanne súd vymeral 20 rokov za mrežami a jej bratovi hrozí, že sa na slobodu nepozrie až 35 rokov.

Priznal sa nielen pred kamerami, ospravedlnil sa aj rodine zavraždeného

Brian Hawkins a súrodenci Culverovci mali byť Frankovými komplicmi a drogovými dílermi. Trojica však poza jeho chrbát napokon plány zmenila. Rozhodli sa, že sa s McAlisterom o zisky deliť nebudú a radšej ho vylákajú do lesa, neďaleko jazera Nora ho okradnú a napokon ho zavraždia. Franka mali dobodať len Brian s Curtisom, je však jasné, že na spáchaní ohavného zločinu sa podieľala aj Shanna. Podľa Briana on sám pred vraždou Franka nepoznal, poznali ho však Culverovci a zákerný nápad mal skrsnúť práve v ich hlavách.

McAlisterovo auto trojica následne odviezla späť do mesta a nechala ho odstavené na parkovisku pred obchodným domom, píše portál Redding. Aj keď polícia našla v aute veľké množstvo krvi, nepomohlo im to dostať sa k páchateľom o nič bližšie. Nebyť Hawkinsa, prípad by sa možno nikdy ani vyriešiť a uzavrieť nepodarilo.

Brian priznal, že Frankovu rodinu kontaktoval niekoľkokrát. Nedokázal sa zmieriť s tým, čo pred takmer 30 rokmi vykonal a túžil po odpustení. Nanešťastie, Frankov otec sa už nikdy nedozvie, že sa vrah jeho syna priznal, Doug totiž zomrel v roku 2017. Ako však informoval portál CNN, McAlisterova 81-ročná matka môže konečne pokojne spávať, Frank bol jej jediným dieťaťom. Brian so slzami v očiach priznal, že vie, že zločin, ktorý spáchal, sa žiadnym spôsobom nedá odčiniť ani napraviť. Verí však, že priznať sa polícii bolo správnym krokom. Aj keď už teraz je jasné, že všetci traja páchatelia skončia za mrežami, pred súd sa opäť postavia 25. februára, aby si vypočuli definitívny verdikt.