Občianska vojna v Ukrajine, v ktorej velia androidy: Slováci si obľúbili na Netflixe nový film

Streamovacia služba Netflix plní sľuby, ktoré svojim predplatiteľom dala na začiatku roka – každý týždeň predstaví nový originálny film. Uplynulý piatok tomu nebolo inak a premiéru si v knižniciach predplatiteľov po celom svete odbila akčná a hviezdne obsadená novinka Outside the Wire. A opäť sa z nej stal globálny hit.

Kinosály zostávajú aj naďalej vo väčšine sveta zatvorené, čo značí, že filmoví fanúšikovia nové filmy môžu vidieť najmä v online prostredí. Vďaka streamovacím službám máme možnosť každý týždeň vidieť desiatky filmov, pričom mnohé z nich sú novinkami, ktoré by sme inak nemali možnosť zhliadnuť.

Len uplynulý piatok mala na Netflixe premiéru akčná novinka Outside the Wire (u nás uvedená pod distribučným názvom Za čiarou) a už sa z nej stal globálny hit. Samozrejme, ako sa to vezme – z hľadiska sledovanosti nepochybne o hit ide, čo sa týka hodnotení, tie značne za výsledkami zaostávajú. Outside the Wire však rozhodne nie je na zahodenie a svojich fanúšikov si nájde.

Akčné sci-fi z budúcnosti

Snímka švédskeho režiséra Mikaela Håfströma (z jeho predchádzajúcej tvorby zarezonovali hororové snímky ako Rituál, Izba 1408 či Zlo, alebo seriál Bloodline) potenciál mala, nebol však v dostatočnej miere podľa niektorých divákov stopercentne využitý.

Outside the Wire sa odohráva v blízkej budúcnosti v roku 2036 počas občianskej vojny na Ukrajine. Hlavný hrdina Thomas (hrá ho Damson Idris), operátor drona, dostane príkaz presunúť sa so svojím strojom do vojnovej zóny, kde mu má veliť android (hrá ho Anthony Mackie) v prísnom utajení a spoločne majú za cieľ neľahkú úlohu – zabrániť jadrovému útoku.

Akčná sci-fi paráda vzala Netflix útokom najmä počas uplynulého víkendu. Diváci jej však ani naďalej – a aj napriek nízkym hodnoteniam naprieč filmovým webmi – stále nevedia odolať. Dôkazom toho je umiestnenie filmu na popredných priečkach najsledovanejšieho obsahu na Netflixe. Čo však mnohých zrejme zamrzí, je výsledná kvalita snímky.

Nevyužitý potenciál scenára

Tá, ako mnohí diváci uviedli, nie je úplne na zahodenie. Dôležité je si uvedomiť, že Outside the Wire nemal byť nikdy uvedený do kín, ale určený bol pre streamovaciu platformu. Aj preto niektoré špeciálne efekty nebolo možné spraviť dostatočne dokonalo na to, aby boli spokojní všetci. Najnovší počin švédskeho režiséra je tak určený predovšetkým bežným konzumentov kinematografie, ktorí majú aj pri obdobných žánroch na celkovú kvalitu filmu podstatne nižšie nároky. Tu si preto dovolíme tvrdiť, že film svoj zámer splnil a nemožno od neho očakávať veľa. Ide totiž hlavne o oddychovku.

Čo však rozhodne poteší, je herecké obsadenie – Anthony Mackie (predstaviteľ Falcona z marveloviek) je ako android dobrou voľbou, aj keď miestami jeho postava divákov bude vytáčať. Herecké výkony však viac-menej celý film a slabší scenár zachraňujú. V tomto námete by sa totiž dalo vymyslieť oveľa viac a je vidieť, že najväčším problémom bol nedostatočný rozpočet. Nepochybujeme o tom, že keby Håfström dostal o pár miliónov viac, akčné a bojové scény by vyzerali celkom inak a snímka by dostala uznanie, aké sa pôvodne očakávalo.

Neurazí, no ani nenadchne

Outside the Wire je tak filmom, ktorý nemusíte nutne vidieť, pokiaľ však máte v hľadáčiku najmä podobné žánrovky, bude pre vás povinnou jazdou. A pokiaľ patríte k milovníkom béčkových filmov, budete s výsledkom spokojní. To napokon tvrdia aj diváci na filmových weboch, kde snímku hodnotili. Česko-slovenskí diváci netflixovej novinke udelili hodnotenie 45 %. O niečo lepšie je to na IMDb, kde snímka získala 5,4 boda z celkovo možných 10, no a kritickejší Rotten Tomatoes s hodnotením taktiež neprekvapil – u kritikov má len 36 % pozitívnych reakcií, u divákov je to o niečo lepšie, a síce 70 %.

Je však škoda, že tento film zrejme aj napriek diváckemu úspechu zostane v tieni obdobných projektov, ktoré Netflix predplatiteľom predostrel v minulosti. Bude to však najmä z dôvodu nepozornosti tvorcov a samotnej streamovacej služby, ktorá z nápadu nevytrieskala viac. Takto je to len jeden z množstva filmov, v ktorom Američania zachraňujú svet a na mieste, ktoré nie je ich územím.