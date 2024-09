O prácu príde ďalších 150 ľudí, veľké prepúšťanie sa dotkne aj známej spoločnosti. Cieľom je efektívnejšie riadenie firmy

Súčasná situácia praje rozvoju technológií a umelej inteligencii. Dôsledkom toho je, že niektoré pracovné miesta sa stávajú nepotrebné, no za väčšími prepúšťaniami aktuálne stoja aj zvýšené náklady na energie, materiály, či samotnú prevádzku jednotlivých firiem. Ako teraz informuje portál Fierce Pharma, redukciu pracovníkov chystá aj známa farmaceutická firma Bayer.

Nemecký farmaceutický gigant už tento rok údajne prepustil viac ako 3-tisíc ľudí, pričom s výpoveďami ani zďaleka neskončil. Podľa najnovších správ sa tentoraz zameral na švajčiarsky Bazilej, kde sídli medzinárodné ústredie divízie zdravia spotrebiteľov. Pracovná sila je tu zložená približne z tisícky zamestnancov, z ktorých už čoskoro ubudne zhruba 150 ľudí. Spomínané kroky by mali nadobudnúť platnosť do roku 2025, čo potvrdil aj hovorca spoločnosti.

Do veľkej miery toto prepúšťanie zasiahne hlavne administratívne pozície, ktoré sú takpovediac „na odstrel“ kvôli terajšej filozofii nemeckej firmy. Tá chce zefektívniť svoje fungovanie prostredníctvom zníženia úrovne byrokracie. Trend rušenia takýchto pracovných miest prebieha prakticky všade vo svete a konkrétne Bayeru by mohol do roku 2025 ušetriť spolu až 500 miliónov eur.

„Očakáva sa, že zníženie počtu zamestnancov v oddelení komercializácie farmaceutických výrobkov sa skončí začiatkom štvrtého štvrťroka,“ povedala v jednom z nedávnych rozhovorov šéfka globálnej komercializácie vo farmaceutickej divízii spoločnosti Bayer Christine Roth. V rámci šetrenia nákladov tiež firma presunula niektoré výrobné fabriky v USA, Austrálii či na Novom Zélande.

Najviac zasiahnutý je IT segment

Optimalizácia spoločností, efektívnejšie riadenie zamestnancov, ale aj prudký nástup umelej inteligencie, či ďalších inovatívnych technológií. To všetko v súčasnosti otriasa aj segmentom IT firiem, pričom výsledkom sú často masívne vlny prepúšťania. Ako nedávno informoval portál People Matters, väčšie zamestnanecké škrty sú na pláne aj v spoločnosti Cisco.

Technologicky zameraná firma už tento rok jednu vlnu prepúšťania absolvovala a výsledkom bolo zrušenie štyroch tisícov pracovných miest. Ako teraz vyplýva z najnovších zdrojov, Cisco neobíde ani druhá vlna výraznejších škrtov, ktorá by mala znamenať prepustenie (minimálne) ďalších 4-tisíc ľudí, no toto číslo zrejme môže byť aj vyššie. Ešte v júli 2023 pritom spoločnosť zamestnávala okolo 85-tisíc pracovníkov po celom svete.