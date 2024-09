Slovenská brigáda snov: Za 8 hodín spánku ponúka známy výrobca matracov až tisíc eur, na prihlásenie ešte máte pár dní

O rôznych pracovných ponukách snov Slováci často čítajú s tým, že by za nimi museli cestovať do ďalekého zahraničia. Tentoraz konečne prinášame dobré správy aj pre domácich, nakoľko populárny výrobca matracov Dormeo prišiel s ponukou, ktorá sa len tak neodmieta. Za 8 hodín spánku v ich predajni ponúka odmenu až tisíc eur, upozornil na to portál Bratislavak.sk.

Podľa popisu v pracovnej ponuke na známom profesijnom portáli Dormeo uvádza, že v prvom rade hľadá ľudí, ktorí milujú poriadne si zdriemnuť. „Vaša hlavná zodpovednosť ako Dormeo Majster spánku bude užiť si 8 hodín výdatného spánku v jednej z našich luxusných značkových postelí,“ špecifikuje náplň brigády výrobca. Záujemcovia by zároveň mali prísť oblečení v ich obľúbenom pyžame, aby umocnili svoj zážitok z relaxácie.

Čo sa týka výplaty, tá je za 8 hodín spánku veľmi štedrá. Dormeo totiž úspešnému uchádzačovi sľubuje rovných tisíc eur. Celá akcia sa bude konať už 25. septembra v bratislavskom nákupnom centre Nivy, kde bude prebiehať takzvaný Dormeo Deň spánku. Spať však nebudete v noci, ale počas dňa, konkrétne medzi 11:00 a 19:00. Práca je tak určená pre skutočných milovníkov spánku v akejkoľvek časti dňa.

Ak vás takáto ponuka zaujala, mali by ste reagovať rýchlo. Prihlasovanie je na tomto webe otvorené iba do 9. septembra, takže potenciálni uchádzači už majú na vyplnenie povinného dotazníka iba pár dní. Ako sa v ponuke uvádza, očakáva sa obrovský záujem a platených miest na spánok nie je veľa. Medzi podmienky patrí dovŕšenie veku 18 rokov a vyplnenie spomínaného dotazníka. Nepovinnou súčasťou je podelenie sa o zážitkoch s priateľmi na sociálnych sieťach.

Na záver Dormeo aj upresnilo, prečo sa rozhodlo otvoriť takúto špecifickú brigádu. „Dúfame, že sa nám podarí zvýšiť povedomie o tom, že spánok je pre naše telo a myseľ skutočnou prácou. Preto im musíme dopriať tú správnu „kanceláriu“, aby v nej vedeli svoju nočnú šichtu kvalitne odmakať,“ priblížili svoju filozofiu.