O pár hodín preletí okolo Zeme najbližší asteroid v histórii. Bude veľký ako dodávka

Okolo Zeme preletí v najbližších hodinách asteroid veľkosti dodávkového automobilu. Podľa americkej Agentúry pre letectvo a vesmír (NASA) pôjde o najbližší zaznamenaný prelet asteroidu okolo planéty Zem vôbec. Vo štvrtok to uviedla agentúra DPA, informuje TASR.

Vesmírne teleso s označením 2023 BU sa najbližšie k Zemi dostane o 01.27 SEČ, keď preletí nad najjužnejšou časťou Južnej Ameriky vo výške 3 600 kilometrov. Odborníci z NASA však verejnosť ubezpečili, že neexistuje žiadne riziko zrážky asteroidu so Zemou.

Pre porovnanie, geostacionárne satelity sa nachádzajú vo výške približne 35 000 kilometrov nad zemským povrchom a Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) je od Zeme vzdialená 400 kilometrov.

Ak by však asteroid 2023 BU predsa mieril priamo na Zem, zhorel by v atmosfére, keďže má priemer len 3,5 a najviac 8,5 metra, uvádza NASA.

A newly discovered asteroid, named 2023 BU, is expected to make one of the closet approaches by a near-Earth object ever recorded. Thanks to diligent teams of #planetarydefense experts, we know It poses zero risk to Earth.

