O nových filmoch v kinách už nebudú rozhodovať ľudia. Filmy sa budú vyrábať na základe predpovedí umelej inteligencie

Žijeme v modernej dobe plnej technologických pokrokov a tak už nie je žiadnou zvláštnosťou, keď nám pri práci i mnohých rozhodnutiach pomáha umelá inteligencia. Uvedomujú si to aj veľké korporáty, ktoré, zdá sa, budú v mnohých ohľadoch ľudský faktor nahrádzať práve počítačovými technológiami. A k tomuto kroku sa najnovšie rozhodlo pristúpiť aj známe fimové štúdio Warner Bros.

Ak chce filmové štúdio v dnešnej streamovacími službami skúšanej dobe prežiť, musí neustále chrliť zaujímavé námety, ktoré sa fanúšikom budú páčiť natoľko, že sa ich rozhodnú podporiť aj finančne. Zisk je všetko a mnohokrát sa ukázalo, že niekedy na úspech nestačí len dobrý námet, no dôležité sú aj ďalšie faktory. Tie treba pred samotnou produkciou toho-ktorého filmu riadne zohľadňovať a práve štúdio Warner Bros. už nechce všetko nechať len tak na náhodu. Ako informoval portál The Hollywood Reporter, slávne štúdio už nebude pri rozhodovaní o tom, ktorým filmovým projektom dá zelenú na výrobu, využívať ľudský manažment, ale umelú inteligenciu.

Úspech predpovie umelá inteligencia

Warner Bros. totiž podpísal dohodu o spolupráci so spoločnosťou Cinelytic. Tá pred rokom vyvinula a do prevádzky uviedla softvér, ktorý pomocou umelej inteligencie dokáže predpovedať úspech filmového projektu pred jeho samotnou výrobou. Zhodnocuje pri tom viaceré premenné, ktoré majú zaručiť, v ktorej krajine sa filmu bude dariť a v ktorej nie.

Systém dokáže podľa slov zakladateľa spoločnosti Cinelytic, Tobiasa Queissera, za pár sekúnd vypočítať to, na čo človek doposiaľ potreboval niekoľko dní – zistiť, či sa do filmového projektu oplatí investovať peniaze alebo je to nielen strata času, ale aj zbytočná nerentabilná investícia.

Softvér spoločnosti Cinelytic síce (zatiaľ!) nedokáže zabezpečiť, že ním vyhodnotený filmový projekt pokorí magickú miliardovú hranicu v ziskoch, ušetrí však manažmentu štúdia aspoň cenný čas, ktorý tak môžu venovať zmysluplnejším projektom.

Prvý veľký hráč

Svoju spoločnosť Tobias Queisser založil pred štyrmi rokmi a len tri roky trval vývoj a testovanie platformy. Prvé milióny zarobil Cinelytic vďaka spoločnosti T&B Global, neskôr sa mu podairlo predať svoj softvér spoločnostiam ako Ingenious Media či Productivity Media. Minulý rok si do portfólia (snáď) spokojných klientov pripísal aj spoločnosť STX, ktorá sa pre softvér rozhodla po neúspechoch animákov Playmobil a Uglydolls. Štúdio Warner Bros. je tak prvým naozaj veľkým hráčom na mediálnom poli, ktorý sa rozhodol softvér Cinelytic používať. Či bude mať úspech ale ukáže až čas.

Doposiaľ najúspešnejšími snímkami štúdia Warner Bros. sú Harry Potter a Dary smrti II. (Harry Potter and the Deathly Hallows – part 2), komiksovky Aquaman, Temný rytier povstal (The Dark Knight Rises), Joker a Hobit: Neočakávaná cesta (The Hobbit: An Unexpected Journey). Či sa k tejto top päťke filmových projektov, ktoré v tržbách po celom svete zarobili viac ako jednu miliardu, už čoskoro pridá aj ďalší projekt vyhodnotený ako úspešný vďaka novému systému, sa ešte uvidí.