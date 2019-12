O Grete Thunbergovej vznikne dokument. Filmári ju točia už od jej prvých protestov

Greta Thunbergová má len 16 rokov, no získala si pozornosť celého sveta. Získala si mnoho priaznivcov, no aj nepriateľov. Kým niektorí s jej názormi súhlasia a neváhajú sa k nej v uliciach pridať, iní pochybujú o tom, že vôbec vie, čo robí.

Dokument o Grete Thunbergovej možno uvidíme už budúci rok

Gretu Thunbergovú počúvajú aj tí najmocnejší, niektorí so záujmom, iní zas so znechutením, isté však je, že o nej vie celý svet. Filmári sa preto rozhodli, že o nej vytvoria dokument a ako informuje portál LadBible, odvysielaný by mal byť už v priebehu budúceho roka.

Portál Deadline uvádza, že práva na natočenie dokumentu odkúpila spoločnosť Hulu, dielo však vznikne pod taktovkou B-Reels Film a režírovať ho bude Nathan Grossman.

Dokument bude zachytávať to, ako sa Greta vypracovala z obyčajnej žiačky na bojovníčku a aktivistku, ktorá nielen slovami, ale aj skutkami inšpiruje celý svet. Diváci budú môcť vidieť, ako Greta spočiatku sama protestovala v uliciach domovského Švédska, no postupne sa k teenagerke pridávali čoraz väčšie davy ľudí. Najprv Gretu podporili jej spolužiaci, neskôr sa protesty začali organizovať nielen vo Švédsku, ale po celom svete.

Od protestov v škole k svetovému hnutiu

Skupinka filmárov je Grete Thunbergovej v pätách už od jej prvých verejných prejavov a protestov, ktoré začala vo svojej škole organizovať ešte v auguste roka 2018. Vtedy sa dospelých pýtala, prečo sa nezaujímajú o klímu a klimatickú krízu. Dodala, že ak sa dospelí nestarajú o budúcnosť planéty, ona sa nemusí zaujímať o svoju budúcnosť v škole. Stačilo len niekoľko mesiacov na to, aby sa zo školského protestu stalo svetové hnutie. Grete vo vzostupe nezabránil ani fakt, že trpí istou formou poruchy na autistickom spektre.

Odhaduje sa, že dokument by mohol byť prvýkrát odvysielaný už niekedy v priebehu budúceho roka, aj keď presný dátum ešte zatiaľ nebol stanovený. Isté však je, že materiálu na spracovanie majú filmári neúrekom.

Greta totiž v priebehu niekoľkých mesiacov mala veľa verejných prejavov, dvakrát preplávala na špeciálne upravenom plavidle Atlantik, stretla sa s Arnoldom Schwarzeneggerom či s Leonardom DiCapriom, ktorý je taktiež bojovníkom za životné prostredie, získala alternatívnu Nobelovu cenu a absolvovala množstvo ďalších príhovorov a aktivít v niekoľkých krajinách mimo svojho domova. Magazín TIME ju dokonca len nedávno vyhlásil za osobnosť roka 2019 a stala sa tak najmladšou držiteľkou tohto titulu v dejinách.