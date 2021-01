O Európu nie je záujem, Slovákov láka exotika. Aj napriek pandémii sú vybookované miesta v niektorých hoteloch na 90 %

Koronavírusová pandémia ani zďaleka nepoľavuje, a to ani napriek prijatým protiepidemickým opatreniam. Svoju daň si vzala už počas minuloročnej letnej dovolenkovej sezóny, na tú zimnú môžeme zrejme už zabudnúť tiež a ako to bude vyzerať s tou letnou, je zatiaľ otázne. Podnikatelia v cestovnom ruchu už určité prognózy majú a nevyzerá to vôbec zle. Cestovatelia a dovolenkári by sa skôr mali poponáhľať.

Ako bude vyzerať letná dovolenková sezóna v roku 2021 je otázka, ktorá trápi možno aj vás. Bude sa dať niekam vycestovať, čo všetko k tomu bude potrebné a aké budú ceny za letenky či zájazdy z dôvodu krízy v cestovnom ruchu? To je to, čo sme zisťovali u slovenského predajcu leteniek a dovolenkových zájazdov, portálu Pelikán.sk. Za spoločnosť nám odpovedal strategic partner manager Patrik Vas.

Lepšie predaje leteniek než minulý rok

Aj keď to zatiaľ s cestovaním mimo hraníc Slovenska nevyzerá práve ružovo, prognózy sú jasné – cestovať sa aj napriek pretrvávajúcej pandémii bude. Viaceré slovenské cestovky, vrátane portálu Pelikán.sk, dokonca tvrdia, že záujem o dovolenku v zahraničí je tento rok a v tomto časovom období vyšší než tomu bolo minulý rok.

„Pelikán má aktuálne dobré výsledky na všetkých destináciách, ktoré sú otvorené pre cestovateľov,“ vysvetľuje Vas. Väčšina krajín, vrátane tých pre Slovákov turisticky atraktívnych, je však stále úplne zatvorených, prípadne len čiastočne, no vstup do nich je mimoriadne komplikovaný.

„Po prvej vlne pandémie prišlo leto, kedy boli európske letoviská otvorené a takmer žiadne z nich nevyžadovalo od cestovateľov povinnosť PCR testovania, čiže cestovanie bolo jednoduché,“ hovorí Vas, pričom dokonca predaje do Grécka, Španielska, Talianska či na Maltu aj Cyprus boli porovnateľné s rokom pred pandémiou. Spoločnosť Pelikán zaregistrovala aj zvýšený záujem o priame lety z Bratislavy do Chorvátska a predaje do Splitu narástli počas júla a augusta 2020 o 713 percent. Vas ale priznáva, že predaje po druhej vlne pandémie sú kompletne odlišné.

„Letenky a dovolenky do exotických destinácií boli ťahúňmi posledného kvartálu a budú naďalej žiadanými produktmi ešte najmenej niekoľko mesiacov. Exotika aj spolu s karibskými ostrovmi aktuálne tvoria približne 50 percent predajov,“ pokračuje Vas.

Európa nie je istá, najviac ide exotika

Mimoriadne veľký záujem je podľa aktuálnych štatistík o Zanzibar. „Klienti veľmi impulzívne reagujú na akciové letenky na najbližšie obdobie. Predaje na Zanzibar nám v januári narástli o približne 500 % a toto číslo sa každým dňom zvyšuje,“ hovorí Vas.

Okrem Zanzibaru ale Slováci tiež kupujú letenky či zájazdy na Maldivy, do Dubaja či Karibiku. Tam medzi cestovateľmi dominuje najmä Mexiko, Kostarika či Dominikánska republika.

„Nákupné správanie sa však zmenilo a dovolenkári plánujú maximálne dva mesiace dopredu. V niektorých plážových destináciách je už dokonca problém nájsť pre veľký záujem ubytovanie. Hotely v Dubaji sú vypredané na 70 percent, plážové rezorty majú dokonca obsadenosť niečo cez 90 percent,“ upozorňuje cestovateľov Vas.

Naopak však pochopiteľne kvôli tvrdým lockdownom vo väčšine európskych krajín klesol záujem o letenky a dovolenky v týchto tradičných destináciách Slovákov. Stále však podľa aktuálnych predajov dobre funguje Španielsko, ktoré tvorí približne 20 % z predaja leteniek.

„Veľmi populárne sú španielske ostrovy, pretože ostrovy sa dajú izolovať a kontrolovať oveľa jednoduchšie ako napríklad destinácie, ktoré sú dostupné aj pozemnou dopravou. Väčšina španielskych ostrovov má preto od začiatku pandémie dobre stabilizovanú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu,” ozrejmuje Vas.

Negatívne testy a bezpečnosť v lietadlách

Vzhľadom na to, že všetky krajiny sveta s ochorením COVID-19 bojujú už takmer vyše roka, zmenilo sa veľa. Mnohých dovolenkárov preto aj viac zaujíma aktuálna situácia v krajine, či sú po prílete do destinácií potrebné negatívne PCR alebo antigénové testy. Samozrejmosťou je záujem o bezpečnosť v krajine zo strany cestovateľov.

„Väčšina krajín vyžaduje negatívny PCR test pred príletom. Mnohé letecké spoločnosti tiež požadujú PCR test pred nástupom do lietadla, no za to vás poistia proti ochoreniu COVID-19 s krytím liečebných nákladov a karantény,“ vysvetľuje Vas a dodáva, že niektoré spoločnosti k PCR testom pridali aj podmienku negatívneho antigénového testu, ktorý nesmie byť starší ako 4 hodiny. „Toto síce skomplikuje dovolenkárom cestu do a z destinácie, ale šanca, že natrafia na chorého spolucestujúceho je tak minimálna,” dodáva.

Všetky letecké spoločnosti sa tiež na ochranu cestujúcich i posádky v lietadle podujali vylepšiť opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu nákazy v priestoroch strojov. „Všetky lietadlá sú vybavené HEPA filtrami, ktoré filtrujú baktérie na viac ako 99 percent. Šanca nakaziť sa v lietadle je tak nižšia ako to, že do niekoho udrie blesk,“ ozrejmuje Vas.

Stornovať letenku či zájazd je jednoduchšie

Aj napriek pomerne dobrým predajom leteniek či dovolenkových zájazdov je však situácia ohľadom vývoja pandémie stále neistá. Aj preto mnoho dovolenkárov ešte s kúpou zájazdu či leteniek čaká. Sú za tým najmä skúsenosti z minulého roka, kedy sa množstvo dovolenkárov rozhodlo z bezpečnostných dôvodov letnú dovolenku v zahraničí stornovať.

Najmä v začiatkoch prvej vlny, ktorá sužovala celý svet, boli zrušené tisícky letov a letecké spoločnosti museli cestujúcim vracať peniaze. Na to nebol pripravený nikto – ani cestujúci, ani letecké spoločnosti či ubytovacie zariadenia, ktoré prišli o rezervácie. Systém refundácií pri leteckých spoločnostiach trval kvôli tisíckam zrušených letov a aj storno úkonov zo strany zákazníkov niekedy až extrémne dlho. Podľa Vasa sa ale všetky aerolinky poučili a všetko je už na neporovnateľne odlišnej úrovni.

„Letecké spoločnosti sa museli prispôsobiť situácii. Samozrejme, na milióny zrušených letov sa pripraviť nedá a nikto s takouto situáciou ani nepočítal, ale posledné mesiace priniesli mnohé inovácie,“ hovorí a vysvetľuje, že tak, ako sa kedysi mohol cestujúci rozhodnúť, či chce drahšiu flexibilnejšiu letenku alebo lacnejšiu, ktorá nie je zárukou komfortu pri následných storno úkonoch, sú teraz flexibilné všetky letenky.

„Podmienky zmien sa výrazne rozšírili a klienti získavajú ku svojim letenkám takmer absolútnu flexibilitu,“ upresňuje Vas. Dnes je tak jednoduchšie zmeniť termín či destináciu, alebo dostať refundáciu. „Samozrejme, mení sa to v závislosti od aerolinky, ale toto je všeobecný trend,“ hovorí.

“Zastaralé procesy boli globálne v cestovnom ruchu oprášené a v rámci jedného roka kompletne zmenené k lepšiemu. Cestovných ruch zažil revolúciu, z ktorej budú profitovať spotrebitelia dlhodobo,“ myslí si Vas. Samozrejme, to, či sa podarí cestovných ruch opäť naštartovať, záleží teraz najmä na dopyte zo strany cestovateľov. Mnohí dovolenkári však nechcú riskovať, že prídu o peniaze a stále sa správajú voči turistickému sektoru s veľkými rezervami. Až najbližšie mesiace ukážu, či sa budú v letných mesiacoch otvárať hranice alebo nie.