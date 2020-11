Núdzový stav sa od pondelka predlžuje o ďalších 45 dní. Rovnako by mal platiť zákaz nočného vychádzania

Vláda dnes na svojom rokovaní rozhodovala aj o predĺžení núdzového stavu, ktorý na Slovensku trvá od 1. októbra z dôvodu pandémie nového koronavírusu.

Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) odporučil vláde, aby sa predĺžil o 90 dní. Núdzový stav sa predlžuje o 45 dní, trvať bude do konca roka. V stredu o tom rozhodla vláda, informovala o tom ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Núdzový stav tak platí po novom od 1. októbra na 90 dní. Zákaz vychádzania má platiť do 14. novembra. Obmedzenie pohybu neplatí v čase od 1.00 h do 5.00 h, nevzťahuje sa na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonaným v rámci celoplošného testovania. Kolíková potvrdila, že sa pripravuje aj zmena ústavného zákona, ktorý by mal priniesť možnosť ďalších opatrení pre vládu.

Sulík bol proti

OĽANO v utorok uviedlo, že podporí predĺženie núdzového stavu, Sme rodina nebude proti. Predseda strany SaS Richard Sulík chce apelovať na vládu, aby neschválila núdzový stav na ďalších 90 dní. Vie si predstaviť kompromis a jeho vyhlásenie napríklad na 30 dní.

Jedným z avizovaných bodov mal byť aj zákaz vychádzania, ktorý by mal platiť po novom od 23.00 do 5.00 h, s výnimkami dochádzania do práce, k lekárovi či na zabezpečenie základných životných potrieb. Aktuálne platí zákaz vychádzania do 14. novembra.

Od pondelka (16. 11.) by sa už nemuselo podľa Matoviča vyžadovať nosenie certifikátu o vykonanom teste na ochorenie COVID-19. “Predpokladám, že certifikáty sa budú vyžadovať iba do konca tohto týždňa, to znamená do nedele (15. 11.) do večera, lebo ďalšie plošné testovanie neprebieha,” povedal novinárom.