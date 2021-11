Nový variant covidu ní už zaznamenali v Európe. Prvý prípad hlási Belgicko, ide o mladú ženu

Belgicko v piatok oznámilo, že zaznamenalo prvý prípad nového koronavírusového variantu B.1.1.529 u nezaočkovanej osoby, ktorá sa vrátila zo zahraničia. Správu priniesla agentúra AFP.

“Máme prvý potvrdený prípad tohto variantu,” uviedol belgický minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke. Infikovaná osoba mala pozitívny test 22. novembra a predtým nemala COVID-19, dodal Vandenbroucke bez ďalších podrobností.

Minister zdôraznil, že zatiaľ netreba robiť paniku, a dodal, že belgická skupina pre hodnotenie rizika COVID-19 analyzuje situáciu. Popredný belgický virológ Marc Van Ranst na sociálnej sieti Twitter uviedol, že infikovaná osoba sa vrátila z Egypta ešte 11. novembra.

O týždeň alebo dva môže byť na Slovensku

O novom variante informoval aj matematik Richard Kollár. Vo svojom statuse píše, že je otázka týždňa alebo dvoch, kedy bude detegovaný u nás, prípadne v susedných krajinách. Následne je možné, že bude po delte prevládať. Vedci však zatiaľ nepotvrdili, či je naozaj nákazlivejší, odolný voči vakcínam, prípadne smrtnejší.

“Zatiaľ sú o ňom len kusé správy, ale nie sú vôbec dobré. Ak sa potvrdia na väčšej škále, bude to dosť vážny problém. Asi oveľa vážnejší, ako tie, čo sme mali doteraz, aj keď je si to veľmi ťažké aj predstaviť. Ale dá sa to a snažím sa o to. Nie, teraz neprepadajte strachu a nenakupujte do bunkrov pitnú vodu, toaletný papier a baterky. To ešte zatiaľ netreba. Ale je možné, že sa svetom preženie ďalšia vlna a pri nej bude potrebná na ochranu každého ešte silnejšia imunitná odpoveď ako doteraz”, napísal

Opatrenia na Slovensku

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) v piatok navrhol predsedovi vlády a príslušným rezortným kolegom prijať okamžité opatrenia pre cestujúcich, ktorí prichádzajú na Slovensko z tretích krajín. Urobil tak v súvislosti s novým variantom koronavírusu, ktorý sa objavil v niektorých štátoch Afriky, informovalo o tom ministerstvo dopravy a výstavby.

„Pán premiér ma v tejto myšlienke podporil a zároveň informoval, že o tejto téme už komunikoval aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen,” informoval Doležal na sociálnej sieti. „Podľa prvotných výsledkov identifikovali nový variant koronavírusu, ktorý svojím vysokým počtom mutácií vyvoláva obavy vo vedeckej komunite,” uviedol minister dopravy.

Podľa Doležala sa preto zaoberajú riešením, že by pre občanov, ktorí sa vracajú a budú vracať z krajín Afriky a na Slovensko sa môžu dostať nepriamo z iných krajín, zaviedli určitú formu izolácie či karantény. „Cieľom je čo najrýchlejšie predísť tomu, aby sa k nám nový variant vírusu dostal,” dodal Doležal s tým, že všetky podrobnosti oznámia v najbližšom čase.