Nový spôsob mužskej antikoncepcie: Vstreknutie nanočastíc do semenníkov spôsobí dočasnú neplodnosť

U žien je dostupné pomerne dostatočné množstvo možností antikoncepcie, u mužov sú to len dva spôsoby. Jedným je používanie prezervatívu, druhým je vazektómia.

Kým prezervatívy sú dočasným riešením, majú riziko v tom, že sa môžu pretrhnúť, či môžu spôsobovať alergiu na latex. Niektorí tiež uvádzajú, že im pri sexe prekážajú. Na druhej strane, vazektómia prináša trvalú formu antikoncepcie, kde je nevýhoda v tom, ak by si to muž po nejakom čase rozmyslel.

Aj preto vedci hľadajú alternatívne spôsoby mužskej antikoncepcie. Jednou z nich, ktorá sa momentálne skúma, je nanoantikoncepcia, uvádza portál The Conversation.

Vypnutie zahrievaním

Samotná myšlienka nanoantikoncepcie je založená na tom, že nanočastice s priemerom asi 100 nanometrov, čo je pre predstavu asi tisícina hrúbky listu kancelárskeho papiera, sú “dopravené” do semenníkov, kde sa zahrejú.

Pri zahrievaní semenníkov totiž dochádza k menšej produkcii spermií a muž je tak menej plodný. Ak sa však semenníky zahrejú príliš, môžu byť nenávratne zničené a tkanivo odumrie.

Použitie nanoantikoncepcie skúmal prvýkrát v roku 2013 biológ Fei Sun a jeho tím na myšiach. Nanočastice vstrekovali priamo do semenníkov samcov myší. Nanočastica predstavovala trubicu zostavenú zo 120 atómov zlata na dĺžku a s 30 atómami zlata na šírku. Potiahnuté boli polymérom a predstaviť si ich môžeme ako podlhovasté baktérie s chĺpkami.

Na semenníky myší potom vedci pôsobili infračerveným žiarením, ktoré spôsobilo zahriatie nanočastíc z teploty 30 stupňov Celzia na približne 37 až 45 stupňov. Teplota záležala od množstva nanočastíc v semenníkoch a intenzity žiarenia.

Žiarenie však spôsobovalo myšiam na koži okolo semenníkov lézie, takže sa predpokladalo, že tento proces bol bolestivý.

Zlato vymenili za železo

V júli 2021 sa Sun so svojím tímom zameral na železo, ako sa uvádza v štúdii zverejnenej v časopise ACS Publications. Nanočastice boli vyrobené zo železa a potiahnuté kyselinou citrónovou. Mali však rovnakú veľkosť ako tie zo zlata.

Nanočastice vedci vstrekli do semenníkov myší a k nim následne umiestnili magnet. Tento postup sa opakoval viackrát počas jedného až štyroch dní. Počas posledného dňa omotali vedci okolo semenníkov elektrickú cievku, cez ktorú prechádzal prúd. To vyvolalo magnetické pole a zvýšenie teploty na 37 až 42 stupňov.

Horúce semenníky viedli k atrofii a zmenšeniu, ale vykazovali postupné zotavenie po 30 až 60 dňoch. Plodnosť klesla 7 dní po operácii, v niektorých prípadoch na nulu, no potom sa obnovila.

Aj keď sa plodnosť nevrátila na pôvodnú úroveň, nebol pozorovaný rozdiel vo veľkosti vrhu samíc a ani morfologické defekty u mláďat. Sun tiež zistil, že železné nanočastice sa postupne eliminovali v pečeni a neskôr úplne vylúčili.

U zvierat áno, u ľudí nie

Výskum na myšiach je sľubný, no sú potrebné ďalšie a dlhodobejšie testy. Vedci si myslia, že to môže byť v úvode cesta dočasnej kastrácie u zvierat, napríklad v zoologických záhradách. Využitie je možné aj u domácich miláčikov. Problém však môže predstavovať hromadenie železa, napríklad výskum ukázal, že nosorožce, lemury či delfíny môžu v organizme skladovať železo, ktoré môže byť vo vyššej koncentrácii toxické.

Sun priznáva, že konečným cieľom je prínos antikoncepcie pre mužov. To je však ešte ďaleko. Bude potrebné vyriešiť problém dopravy nanočastíc do semenníkov tak, aby mužom stačilo prehltnúť tabletku a nanočastice samé prejdú do semenníkov. Tiež je otázne, ako by sa vyriešil problém s umiestnením elektrickej cievky. Takisto nie je jasné, ako by sa muži cítili, ak by sa ich semenníky zmenšili, aj keď by časom svoju pôvodnú veľkosť obnovili.