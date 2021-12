Nový rekord pandémie. Vo štvrtok pribudlo 15 278 pozitívnych PCR testov, covidu podľahlo 90 ľudí

Na Slovensku vo štvrtok (2.12.) pribudlo 15 278 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 42 403 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 712 749 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa znížil o 21, v nemocniciach je 3 404 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 14 696, pribudlo 90 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 2 719, momentálne ich je 2 651 767.

Najviac pozitívnych testov bolo v Prešovskom kraji

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji, kde potvrdili 2 255 prípadov. V Košickom kraji pribudlo 2 209 pozitívne testovaných, v Bratislavskom 2 053, Trenčianskom 2 007 a v Žilinskom 1 847. Trnavský kraj zaznamenal 1 809 nových prípadov, Banskobystrický 1 710 a Nitriansky 1 388.

Na Slovensku za uplynulý deň vykonali 26 890 antigénových testov, z ktorých bolo 1 344 pozitívnych. Z nich tvorili nezaočkovaní alebo len čiastočne zaočkovaní ľudia takmer 70 percent, v prípade PCR testov to bolo takmer 73 percent.

„V nemocniciach je 3 404 pacientov s COVID-19, na jednotkách intenzívnej starostlivosti a oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny je 630 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 302 ľudí. Viac ako 82 percent z nich nie je zaočkovaných alebo má len jednu dávku očkovacej látky,” doplnila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Prvú dávku vakcíny dostalo vo štvrtok 4 692 ľudí, celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny tak stúpol na 2 651 767. Za uplynulý deň druhou dávkou zaočkovali 1 363 ľudí, plne zaočkovaných je tak 2 349 713 Slovákov. Tretiu dávku už dostalo celkovo 446 295 osôb, pričom za uplynulý deň sa preočkovalo 12 283 ľudí.

Celkový počet úmrtí „na COVID” sa dostal na úroveň 14 696, celkový počet úmrtí „s COVIDOM” je 2 733.

Vláda rozmýšľa o spoluúčasti neočkovaných na financovaní ich liečby

Vláda rozmýšľa o spoluúčasti neočkovaných COVID pacientov na financovaní ich liečby. Povedala to vo štvrtkovej večernej relácii televízie Joj Na hrane predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková. Reagovala tak na informácie, ktoré zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR o tom, koľko stála za posledné tri mesiace liečba zaočkovaných a nezaočkovaných COVID pacientov. Suma pri nezaočkovaných pacientoch sa vyšplhala na 37,5 milióna eur, zatiaľ čo liečba zaočkovaných stála 2,53 miliónov eur.

„Je úplne na mieste baviť sa o spoluúčasti. Ja som to dnes navrhovala klubu SaS v spojitosti aj s ministerským klubom, aby sme toto navrhli koalícii,” povedala Cigániková. Potvrdila, že takýto krok by bol právne vymáhateľný. Neznamená to, že by si nezaočkovaný COVID pacient musel zaplatiť celú sumu, ani podstatnú časť, ktorá by mohla byť pre jednotlivca likvidačná, ale chcú sa inšpirovať tým, ako je je nastavená spoluúčasť napríklad pri dopravných nehodách. Cigániková považuje takúto diskusiu za férovú.