Nové prieskumy: Voľby by v novembri vyhral Hlas-SD. S vládou je nespokojných až 70 percent opýtaných

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v novembri, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 19,4 percenta hlasov. Druhý v poradí by skončil Smer-SD (15,6 percenta), po ňom nasleduje Progresívne Slovensko (10,2 percenta). Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 2. až 8. novembra na vzorke 1017 respondentov realizovala agentúra Focus pre reláciu TV Markíza Na telo.

Štvrtá v poradí by skončila SaS (8,1 percenta). Nasledujú hnutie Republika (7,2 percenta), OĽANO (7 percent), KDH (6,9 percenta), Sme rodina (6,6 percenta) a Aliancia (5,6 percenta).

Za ľudí by sa do parlamentu nedostali

Do parlamentu by sa nedostali strana SNS (3,8 percenta) ani ĽSNS (3,5 percenta). Pred bránami parlamentu by ostali aj strany Za ľudí (2 percentá), Dobrá voľba (1,5 percenta), Maďarské fórum (1,5 percenta) a Spolu (0,7 percenta).

Hlas-SD by podľa výsledkov prieskumu získal 34 mandátov v parlamente, Smer-SD by mal 27, Progresívne Slovensko 18 a SaS 14. Hnutia Republika, OĽANO a KDH by obsadili v pléne zhodne po 12 kresiel. Sme rodina by malo 11 poslancov a Aliancia desať.

70 percent nespokojných

So súčasnou vládou je spokojných 23 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median.sk, ktorý zverejnila RTVS v diskusnej relácii O 5 minút 12. Agentúra prieskum robila od 25. októbra do 8. novembra na vzorke 1011 respondentov.

Ďalších 70 percent respondentov deklarovalo, že nie je spokojných s pôsobením súčasnej vlády. Spokojné sú podľa prieskumu častejšie ženy a ľudia vo veku 18 až 29 a 60 až 69 rokov a taktiež obyvatelia Prešovského kraja.

Zároveň si 60 percent respondentov myslí, že vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) by mala podať demisiu. Opačný názor má 30 percent opýtaných a 10 percent nevedelo uviesť svoj názor. Za predčasné voľby je podľa prieskumu celkovo 62 percent opýtaných.