Nový prieskum: Smer dominuje, Progresívne Slovensko rastie. Hlas opäť klesol, veľa hlasov by prepadlo

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v auguste vyhrala strana Smer-SD so ziskom 23,3 percenta hlasov. Nasledovali by Progresívne Slovensko (PS) so 17 percentami a Hlas-SD s 11,5 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia pre denník Sme.

Do parlamentu by sa dostali aj Republika (7,5 percenta) a SNS (6 percent). Rovnako by do NR SR postúpili Sme rodina (5,6 percenta) aj KDH (5 percent).

Pred bránami parlamentu by ostala koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia. Získala by 6,3 percenta hlasov voličov, no ako koalícia troch strán potrebuje na postup do parlamentu aspoň sedem percent.

Potrebných päť percent by nezískali ani SaS (4,5 percenta), Aliancia (3 percentá), Kotlebovci – ĽSNS (2,8 percenta), Demokrati (2,6 percenta) či Modrí, Most-Híd (1,6 percenta). Do NR SR by sa nedostali ani Spravodlivosť (0,6 percenta), Komunistická strana Slovenska (0,5 percenta) a Maďarské fórum (0,4 percenta).

Smer-SD by v parlamente získal 46 kresiel, PS 33 a Hlas-SD 23. S 15 poslancami by v NR SR bola Republika, s 12 SNS, s 11 Sme rodina a KDH s desiatimi.

Prieskum sa realizoval od 1. do 7. augusta na vzorke 1416 respondentov.