Nový najdesivejší horor storočia na obzore. Podarí sa novinke Saint Maud prekonať očakávania fanúšikov?

Najskôr sme dostali horory The Witch a Hereditary, ktoré mali byť tým najdesivejším, čo v tomto žánri vzniklo. Potom došiel psychologický okultný horor Midsommar, ktorý pomerne do bodky splnil to, čo tvorcovia sľubovali. A teraz sa o titul najdesivejší film všetkých čias pokúsi zabojovať aj novinka, ktorú by sme v kinách mali vidieť na jar 2020 z dielne toho istého štúdia ako prvé tri spomínané snímky.

Filmové štúdio A24 je vo svete filmu fanúšikom dôverne známe. Na konte majú viacero úspešných artových filmov, ktoré sa zväčša do komerčnej distribúcie kín nedostávajú. Iné je to ale práve v prípade tohto štúdia, ktorému sa v kinách podarilo (aj keď nie megalomansky) zabodovať hneď niekoľkokrát.

Zatiaľ posledným prírastkom s nálepkou „úspešný“ bol horor Midsommar. No už čoskoro sa môže táto nálepka prelepiť na chystanú novinku s názvom Saint Maud, ktorá podľa reakcií pod vôbec prvým zverejneným trailerom, bude skutočne desivá.

Režisérsky debut

Ako informovalo samotné šútdio na svojom kanáli na YouTube, pôjde o režisérsky debut mladej tvorkyne Rose Glass, ktorá zároveň stojí aj za scenárom k predmetnej snímke.

Saint Maud vyrozpráva príbeh zdravotnej sestry v hospici, ktorá je posadnutá záchranou duše svojho zvereného pacienta. Všetko však môžu zmeniť zlovestné sily a hriešna minulosť samotnej Maud, ktoré môžu ohroziť celú neľahkú záchrannú misiu. Ako snímka v prvej upútavke vyzerá, si môžete pozrieť nižšie.

V hlavných úlohách ambiciózneho hororu uvidíme neznámejšie herecká mená ako Morfydd Clark, ktorá sa predstaví ako Maud, ďalej Jennifer Ehle, Lily Knight, Lily Frazer, Turlough Convery, Rosie Sansom, Marcus Hutton, Carla Prekoppa a Noa Bodner.

Či sa Saint Maud dostane aj do slovenskej distribúcie kín zatiaľ známe nie je. Snímka mala premiéru na filmovom festivale v Toronte v septembri 2019. Do kín v USA dorazí 27. marca 2020. Možno teda predpokladať, že by sme ju zhruba v rovnakom termíne mohli vidieť aj na Slovensku. Minimálne už len kvôli reakciám pod trailerom na sociálnych sieťach, v ktorých fanúšikovia neskrývajú znepokojenie, strach, úzkostlivé a ďalšie hrôzostrašné pocity.